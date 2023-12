A- A+

SAÚDE DNA dos dorminhocos: neandertais podem explicar a tendência de quem prefere acordar cedo; entenda Isso seria possível, pois ancestrais dos humanos modernos acasalaram com os neandertais

Cientistas da Universidade da Califórnia, em São Francisco, descobriram que genes herdados dos neandertais, extintos há mais de 28 mil anos, podem estar relacionados com a tendência maior para algumas pessoas acordarem cedo.

John Capra, epidemiologista da instituição, e seus colegas analisaram DNA de humanos modernos e de Neandertais e descobriram que diferentes variantes genéticas estavam envolvidas nos relógios biológicos dos dois grupos. Como os ancestrais dos humanos modernos acasalaram com os neandertais, era possível que alguns humanos vivos hoje carregassem as variantes do Neandertal, teorizaram.

Para checar a hipótese, os pesquisadores recorreram ao UK Biobank, que contém informações genéticas, de saúde e de estilo de vida de meio milhão de pessoas.

Eles descobriram que muitas pessoas eram portadoras das variantes e que os genes estavam ligados com a preferência por acordar cedo, dizem os cientistas na Genome Biology and Evolution.

— Não achamos que ser uma pessoa matutina seja realmente benéfico. Em vez disso, pensamos que é um sinal de que temos um relógio mais rápido e mais capaz de se adaptar à variação sazonal dos níveis de luz. Em latitudes mais altas, é benéfico ter um relógio mais flexível e mais capaz de mudar para corresponder aos níveis variáveis de luz sazonal — explicou Carbra ao The Guardian.

