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Mobilidade

DNIT alerta para interrupção de tráfego pelo viaduto direcional do km 82,01 da BR-101, em Jaboatão

A previsão é de que a medida tenha duração de no máximo 10 horas, com fluxo normalizado após o término das ações

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Viaduto Direcional situado no km 82,01 da BR-101Viaduto Direcional situado no km 82,01 da BR-101 - Foto: Divulgação/DNIT

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alertou nesta quarta-feira (22) que, na noite da quinta-feira (23), a partir das 20h, será realizada uma nova interrupção temporária de tráfego sobre o Viaduto Direcional situado no km 82,01 da BR-101, no trecho localizado em cima do Parque da Cidade, em Jaboatão dos Guararapes.

A alteração de tráfego, segundo o DNIT, é necessária para a continuidade dos serviços de levantamento topográfico do viaduto e execução de manutenção da faixa de rolamento sobre a estrutura. A previsão é de que a medida tenha duração de no máximo 10 horas, com o tráfego normalizado após o término das ações.

O local estará devidamente sinalizado e contará com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PE) para orientação dos motoristas.

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