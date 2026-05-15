DNIT conclui serviço e libera trecho da BR-101 onde cratera abriu em Jaboatão dos Guararapes
Recuperação do pavimento no km 86,1 da rodovia foi finalizado nesta sexta (15)
Após cinco dias interditado, foi liberado nesta sexta-feira (15) o trecho da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metripolitana do Recife (RMR), que estava bloqueado após uma cratera se abrir na via na última segunda-feira (11).
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os serviços de recuperação do pavimento no km 86,1 da rodovia foram finalizados nesta manhã.
"O tráfego no local já está totalmente liberado para a circulação", ressaltou o DNIT.
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• Cratera provoca interdição na BR-101, em Jaboatão, nesta segunda (11)
Relembre
Uma cratera se abriu no quilômetro 86 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, provocando transtornos na segunda-feira (11).
Na Por volta das 4h05 da segunda (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou realizar a interdição do trânsito na área, o que gerou um grande congestionamento