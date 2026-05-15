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Região Metropolitana do Recife

DNIT conclui serviço e libera trecho da BR-101 onde cratera abriu em Jaboatão dos Guararapes

Recuperação do pavimento no km 86,1 da rodovia foi finalizado nesta sexta (15)

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Trecho estava bloqueado após uma cratera se abrir na viaTrecho estava bloqueado após uma cratera se abrir na via - Foto: DNIT/Divulgação

Após cinco dias interditado, foi liberado nesta sexta-feira (15) o trecho da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metripolitana do Recife (RMR), que estava bloqueado após uma cratera se abrir na via na última segunda-feira (11).

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os serviços de recuperação do pavimento no km 86,1 da rodovia foram finalizados nesta manhã.

Cratera provoca interdição na BR-101 Cratera abriu no  pavimento no km 86,1 | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

"O tráfego no local já está totalmente liberado para a circulação", ressaltou o DNIT.

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Relembre
Uma cratera se abriu no quilômetro 86 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, provocando transtornos  na segunda-feira (11).

Na Por volta das 4h05 da segunda (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou realizar a interdição do trânsito na área, o que gerou um grande congestionamento

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