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Jaboatão dos Guararapes Trecho da BR-101 será fechado para reparos de cratera; serviço começa nesta segunda (11) Segundo o Dnit, "técnicos da autarquia já trabalham na preparação de uma via alternativa para receber o fluxo de veículos, possibilitando o bloqueio total da rodovia"

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) irá fechar a pista principal da BR-101, no quilômetro 86,1, em Jaboatão dos Guararapes, por quatro dias.

O bloqueio total começará a partir das 12h desta segunda-feira (11) para reparo de uma cratera que se abriu na via e causou grande prejuízo para condutores desde o início da manhã.





Cratera provoca interdição na BR-101 . Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Por volta das 4h05 desta segunda, o ponto foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Isso gerou um grande congestionamento, que segue até a publicação desta matéria.

Segundo o Dnit, "técnicos da autarquia já trabalham na preparação de uma via alternativa para receber o fluxo de veículos, possibilitando o bloqueio total da rodovia".

Vale ressaltar que o período informado de quatro dias de fechamento ainda se trata de uma estimativa, e, caso seja necessário, pode ser prorrogado.

"Com a pista principal totalmente interditada, o Dnit realizará análise do incidente para identificar as causas e executar os serviços necessários no menor tempo possível [...] O Dnit orienta os motoristas que trafegam pela região a reduzirem a velocidade e respeitarem a sinalização até a finalização dos serviços", completou a autarquia.

Forte engarrafamento

Por conta da cratera, os motoristas ainda enfrentam grande engarrafamento na manhã desta segunda. Segundo a PRF, o buraco está aberto entre as faixas da direita e esquerda, "com possibilidade de agravamento em caso de manutenção das chuvas na região".

A PRF propõe um desvio pela BR-101 antiga, acessando a rodovia que passa por Pontezinha/Ponte dos Carvalhos.



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