A- A+

Implosão do submarino Do fascínio à tragédia: como a paixão pelo Titanic uniu os cincos tripulantes do submarino Expedição aos destroços do naufrágio terminou em tragédia e matou Hamish Harding, Paul-Henri Nargeolet, Stockton Rush, Shahzada Dawood seu filho, Sulaiman

Naufrágio mais famoso do mundo, o Titanic faz parte do imaginário social no Ocidente há mais de um século. O fascínio pelo navio, que afundou no Atlântico Norte em 1912, já inspirou quase uma dezena de obras audiovisuais e foi também o que uniu os cincos tripulantes do submarino Titan, que implodiu após partir na empreitada rumo aos destroços do transatlântico, conforme anunciou a Guarda Costeira dos EUA na quinta-feira.

O magnata britânico Hamish Harding; o ex-comandante da Marinha francesa, Paul-Henri Nargeolet; o CEO da OceanGate Expediction, Stockton Rush; e o empresário paquistanês Shahzada Dawood, que levou seu filho Sulaiman para o passeio, tinham ligações especiais com o Titanic.

Paul-Henri Nargeolet

Conhecido como "senhor Titanic", o ex-comandante da Marinha francesa participou da primeira expedição da história aos destroços do naufrágio, em 1985, que permitiu a extração dos primeiros objetos naquela profundidade, a 3.810 metros no fundo do Atlântico Norte. De lá para cá, o veterano já havia visitado o local cerca de 30 vezes. Especialista em mergulhos a grandes profundidades e grande aficionado por arqueologia marítima, ele morreu aos 77 anos.

Durante a primeira parte de sua carreira, Paul-Henri Nargeolet atuou como oficial da Marinha francesa. A grande virada na vida dele aconteceu em 1986, quando se tornou responsável pelos submarinos que viajavam em águas profundas, do Instituto Francês de Pesquisas para a Exploração do Mar (Ifremer).

Nargeolet iria participar, no dia 18 de julho, da inauguração de uma exposição dedicada ao navio em Paris, onde serão apresentadas relíquias retiradas da embarcação.

— Saudamos a paixão e a coragem deste extraordinário explorador, e agradecemos pelos sonhos e emoções que nos ofereceu — declarou Pascal Bernardin, organizador da "Titanic, a exposição", em uma homenagem nesta sexta-feira.

Stockton Rush

Um inovador. Era assim que o CEO da OceanGate Expediction, que pilotava o submersível que implodiu, afirmou que gostaria de ser lembrado. Formado em ciências naturais e engenharia química em Cambridge, Stockton Rush, que morreu aos 61 anos, se tornou o mais jovem piloto de jatos do mundo quando tinha apenas 19.

Rush costumava defender que a exploração oceanográfica deveria ser pensada como a espacial. Para ele, o futuro da humanidade seria subaquático. No entanto, ele admitiu em uma entrevista ter quebrado "algumas regras" para construir e colocar em operação o submarino o Titan, que operava as expedições turísticas até os destroços do transatlântico.

— O futuro da humanidade é subaquático, não está em Marte. A gente não vai ter uma base em Marte ou na Lua. Vamos tentar, vamos desperdiçar muito dinheiro, mas vamos ter sim uma base subaquático — disse o CEO. — Gostaria de ser lembrado como um inovador. Acho que foi o general McArthur que disse: você será lembrado pelas regras que você quebrou. Eu quebrei regras ao fazer isto, eu acho que as quebrei com lógica e boa engenharia de suporte.

Mas a ligação de Rush com o Titanic vai além pela paixão pelo oceano. Sua esposa, Wendy Rush, que também é diretora de comunicação da OceanGate, é tataraneta de Isidor e Ida Straus, duas das pessoas mais ricas a bordo do transatlântico. A história de amor entre eles chegou a ser retratada por James Cameron na versão de 1997, como um casal de idosos que permanecem abraçados na cama, enquanto a água sobe na cabine. Segundo relatos de sobreviventes do naufrágio, Isidor teria recusado entrar nos barcos salva-vidas para dar o seu lugar a mulheres e crianças. Ida, por outro lado, se negou a embarcar sem o marido.

Hamish Harding

Hamish Harding era um empresário e aventureiro britânico de 58 anos que morava nos Emirados Árabes Unidos. Formado em Ciências Naturais e Engenharia Química na Universidade de Cambridge , Harding tem experiência como aventureiro, tendo um recorde do Guinness pela viagem aérea mais rápida ao redor da Terra pelos Polos Norte e Sul. Ele era fundador e presidente da Action Aviation, uma empresa que lida com vendas e operações na indústria de aviação, com sede em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

No sábado, um dia antes da expedição, o magnata anunciou com entusiasmo no Instagram que estava entre os tripulantes do Titan:

“Tenho orgulho de finalmente anunciar que me juntei à Expedição OceanGate para sua Missão RMS TITANIC como especialista de missão no submarino que está mergulhando até o Titanic", escreveu, acrescentando que "acabou de abrir uma janela meteorológica e amanhã vamos tentar mergulhar".

Harding foi ao espaço há um ano, a bordo do foguete New Shepard da Blue Origin, para um voo de 10 minutos, a quinta missão tripulada bem-sucedida lançada pela empresa de Jeff Bezos. Em uma ocasião, ele disse que o fundador da Amazon era como um "mentor" para ele. Em 2021, ele mergulhou nas profundezas da Fossa das Marianas, a área mais profunda dos oceanos conhecida até hoje, a bordo de um submersível de dois lugares. Esta missão foi a mais longa a esta profundidade (4 horas e 15 minutos) com a maior distância percorrida (4.600 metros).

"Ele era um explorador apaixonado – qualquer que fosse o terreno – que vivia sua vida para sua família, seus negócios e para a próxima aventura", escreveu sua família em nota após a notícia do falecimento.

Shahzada e Sulaiman Dawood

Fãs de ficção científica, o empresário britânico-paquistanês Shahzada Dawood, de 48 anos, e seu filho, Suleman, 19, também estavam a bordo do submarino. A expedição ao naufrágio do Titanic representava uma paixão de anos para o pai, de acordo com amigos e familiares.

— Viajar e ciência fazem parte de seu DNA —, disse Ahsen Uddin Syed, um amigo de Dawood que costumava trabalhar com ele na Engro Corporation, um conglomerado empresarial do qual o paquistanês é o vice-presidente.

Os Dawood faziam parte de uma das famílias mais ricas do Paquistão, com uma fortuna avaliada em US$ 136 milhões (R$ 649 milhões). A riqueza da família vem da Dawood Hercules Corporation Limited, uma holding de investimento público com foco em agricultura, indústrias e saúde. O empresário também fazia parte do Conselho Consultivo Global da Prince Charles' Charity, fundado pelo agora Rei Charles III. Shahzada também era vice-presidente do conglomerado paquistanês Engro Corporation, uma grande empresa de fertilizantes.

Segundo a família do empresário, ele e o filho planejaram a viagem para visitar os restos do Titanic. No entanto, a tia do jovem, Azmeh Dawood, disse em entrevista que ele havia aceitado ir na viagem para agradar o pai, já que a expedição iria ocorrer no final de semana em que se celebra Dia dos Pais no Reino Unido, onde a família morava.

Em nota, a família expressou "profunda dor" pela tragédia e agradeceu às equipes de resgate.

Veja também

Perda de cabelo Alopecia: proteína produzida por pelos de pintas da pele pode ser a chave para combater a calvície