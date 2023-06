A- A+

SÃO JOÃO Do forró ao sertanejo, confira a programação do São João de Caruaru desta sexta (23) Os festejos da cidade contam com 12 polos

Conhecido por proporcionar alguns dos melhores festejos de São João do Nordeste, Caruaru, no Agreste de Pernambuco, reserva uma programação especial para esta sexta-feira (23). Contando com 12 polos para as festas deste ano, três receberão atrações no dia: Polo Mestre Vitalino (Alto do Moura); Polo Azulão; e Pátio do Forró.

Abrindo a programação desta sexta, o Polo Mestre Vitalino recebe, às 12h, o cantor Gilvan Neves. Às 14h, será a vez de Josildo Sá subir ao palco, enquanto o encerramento ficará por conta de Davi Firma, às 16h.

Para quem quiser curtir mais shows, a programação possibilita ainda um deslocamento para o Polo Azulão, que receberá atrações a partir das 20h, com a cantora Carla Alles. Às 22h, o palco será comandado por Michelle Melo, conhecida por toda a região. Encerrando as festas no polo, o cantor Sheldon, às 0h, fará sua apresentação.

Haverá ainda diversas atrações no Pátio do Forró, com primeiro show, da banda Toca Vale, marcado para iniciar às 19h. Logo após, Israel Filho subirá ao palco, às 20h30, e o cantor Daniel, às 22h30, dará continuidade aos festejos. Por fim, a dupla sertaneja Israel e Rodolffo se apresentará, às 0h45, e encerrará a programação do São João de Caruaru nesta sexta.

Confira a programação completa do São João de Caruaru nesta sexta-feira:

Polo Mestre Vitalino (Alto do Moura)

12h Gilvan Neves

14h Josildo Sá

16h Davi Firma

Polo Azulão

20h Carla Alles

22h Michelle Melo

0h Sheldon

Pátio do Forró

19h Toca do Vale

20h30 Israel Filho

22h30 Daniel

0h45 Israel e Rodolffo



