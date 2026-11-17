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PAPA NA AMÉRICA DO SUL Do 'papacóptero' a um lapso de idioma: os momentos curiosos do papa no Peru Papa Leão XIV passou quase duas semanas na América do Sul

Desde uma viagem de "papacóptero" até ser atingido no olho por um objeto lançado pelo público, passando pelo reencontro com um velho amigo: o papa Leão XIV encerrou no Peru uma visita marcada pelo fervor popular e por momentos curiosos.



Hino

O papa emocionou os peruanos já no primeiro dia de sua visita, ao cantar o Hino Nacional juntamente com um coro de crianças, durante uma recepção oficial no Palácio de Governo.

Nascido nos Estados Unidos, Robert Prevost viveu por quase duas décadas no país andino.

Capturado no ar

O Papa mostrou seus bons reflexos, aprimorados pela prática do tênis, ao agarrar no ar um terço jogado por uma jovem enquanto ele se deslocava de papamóvel.

Sorrindo, Leão XIV também mostrou ter boa pontaria: retornou o objeto à dona, que comemorou com gritos e pulos de alegria, ao final de um encontro com jovens no Estádio Nacional.

Em sua última grande missa em Lima, no entanto, o papa não conseguiu repetir a façanha: uma pequena pulseira devocional lançada pelo público atingiu diretamente seu olho direito.

Italiano

O pontífice teve um pequeno lapso de idioma na manhã de sexta-feira, ao aparecer na sacada da Nunciatura Apostólica em Lima, onde se hospedou, para saudar centenas de fiéis.

Ele começou a falar em italiano, antes de perceber o erro. "Perdão, estou falando em italiano. Aqui em casa fala-se italiano", desculpou-se, sorridente, referindo-se à Nunciatura.

'Acelera!'

Era o que pediam os passageiros de um ônibus público ao motorista. Ele manteve o ritmo para escoltar, com cerca de 160 pessoas a bordo, a comitiva do papa, que passava ao seu lado e seguia para o Teatro Nacional.

"O Santo Padre levantou a mão e abençoou o motorista e os passageiros", informou a Autoridade de Transporte Urbano, enquanto o motorista garantiu que não deixou de parar em nenhum ponto.

Uma das paradas da viagem do Papa Leão XIV na América do Sul foi na cidade de Chiclayo, de onde ele foi bispo | Foto: Tiziana Fabi/AFP

Identidade pirateada

O comércio informal tirou proveito não apenas da visita do papa, mas também dos seus dados pessoais, ao vender centenas de cópias plastificadas de seu documento de identidade peruano.

Mas eles não esperavam que o pontífice estivesse um passo à frente: dias antes, o registro civil lhe entregou um documento atualizado e com autenticação eletrônica, mantendo seu endereço em Chiclayo, diocese da qual ele foi bispo.

'Papacóptero'

Leão XIV confirmou no último sábado seu gosto pela aviação, ao sentar-se na cabine de um helicóptero militar, que o transportou de Chiclayo até a localidade andina de Santa Cruz de Succhabamba.

A Força Aérea do Peru divulgou um vídeo que mostra o papa entusiasmado com a paisagem, sentado entre o piloto e o copiloto.

Amigo na multidão

Em meio à multidão que o aclamava em Zaña, Leão XIV reconheceu um velho amigo do povoado de Chulucanas, onde ele começou sua carreira de missionário no país, em 1985. Há três décadas, ele apadrinhou Mildred, filha desse amigo.

"Chorei de emoção. Ele perguntou por Mildred", contou Héctor Camacho à agência Andina.

Adorno indígena

O calor da Amazônia era sufocante, mas o Papa acrescentou uma nova peça ao seu traje: uma estola tradicional, colocada sobre seus ombros por uma indígena da etnia Kakataibo.

Em Pucallpa, no coração da floresta tropical peruana, o pontífice fez um discurso em defesa dos direitos dos povos nativos e da proteção ao meio ambiente.

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