Do tamanho de uma mão: aranha venenosa é encontrada por funcionária em armazém na Inglaterra

Uma aranha venenosa do tamanho de uma mão foi encontrada por uma mulher em caixas enviadas da China para um armazém no Reino Unido, nesta terça-feira. No entanto, o animal já estava morto e não representava perigo.

O bicho foi descoberto pela funcionária enquanto desempacotava caixas em Oldham, na cidade da Grande Manchester, na Inglaterra. Segundo o jornal britânico Daily Mail, ela declarou que foi um grande susto.

— A aranha é do tamanho da mão do meu filho. Ela já estava morta, esmagada e seca. Foi muito chocante encontrar uma criatura assim onde você não esperaria que estivesse — declarou ela.

Ainda de acordo com o periódico, encontrar a aranha quase levou a mulher a ter um ataque cardíaco. Ela ainda declarou que o tamanho do animal chamou atenção.

— Tive um ataque cardíaco quando vi. Eu estava lá com meu marido na hora, dei um pulo e me escondi atrás dele. O corpo era do tamanho de uma chave de carro. Me dá arrepios só de pensar nisso — salientou a funcionária.

Acredita-se que a aranha caçadora, que costuma ser vista na Austrália e no sudeste da Ásia, tenha morrido durante a viagem de um mês da China a Oldham. O especialista em aranhas e proprietário de quase 1.000 destes animais, Aaron Phoenix, de 36 anos, disse que a criatura é uma heteropodia venatória, nativa de regiões tropicais do mundo.

— Muitas pessoas ficam assustadas com isso, mas, na verdade são inofensivas, apenas muito rápidas — explicou ele.

Essas espécies estão entre as maiores do mundo, chegando a quase 30 centímetros de envergadura. São consideradas perigosas, mas carregam veneno suficiente para causar uma mordida dolorosa se provocados.

—Já recebi algumas fotos dessas fotos de amigos que trabalham no mercado de frutas e no aeroporto. Está se tornando muito popular ouvir falar deles chegando em contêineres e caixas de frutas — acrescentou o especialista.

