Do Tinder à política: por que tantos homens ainda mentem sobre sua altura?

“Quando terminará a obsessão pela altura dos homens?”, perguntou o jornal The Guardian há apenas um ano. De acordo com os aplicativos de namoro, já acabou: o Bumble, por exemplo, garante que a altura não é mais uma questão importante para mais de 30% dos solteiros que usam o aplicativo. Olhando para os fatos, no entanto, parece que ela nunca acaba, o filtro de altura é um dos mais usados no aplicativo e muitos homens acrescentam alguns centímetros à altura e confirmam aquele velho ditado de que tamanho importa.

A maquiagem da altura de um homem entrou na corrida presidencial americana. Em outubro, o site Politico dedicou um longo relatório a analisar se o candidato republicano Ron DeSantis mentiu sobre sua altura e usa sapatos com elevações ocultas.

Mais fatos: segundo estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico , a altura média dos homens espanhóis é de 1,74 centímetros. Mas basta uma rápida olhada nos aplicativos de namoro para descobrir que seus membros não fazem parte dos estudos, já que a grande maioria ultrapassa (pelo menos, dizem) essa altura.

A neurociência poderia explicar por que tantas pessoas mentem sobre sua altura? Louann Brizendine, autora de The Male Brain (O cérebro masculino, traduzido do inglês), livro essencial para a compreensão da mente masculina, acredita que é muito simples.

“Os homens mentem sobre sua altura nas redes sociais e em aplicativos de namoro para aumentar sua atratividade para as mulheres, acreditando que as mulheres preferem homens mais altos e mais fortes. Considera-se que os homens mais fortes podem proteger mais as mulheres e dar-lhes um melhor nível de vida, uma vez que têm mais poder e o estatuto é normalmente associado aos homens mais altos”, explica.

Ela acrescenta que característica masculina da altura é socialmente desejável e esclarece que as mulheres podem fazer algo semelhante quando se referem ao tamanho dos seios e garante que não é estranho que tanto homens quanto mulheres mintam sobre a idade nas redes sociais.

Relacionar a altura com a capacidade protetora pode parecer surpreendente (e até primitivo) para alguns, mas ao consultar diversas mulheres solteiras, é comum que muitas pensem desta forma. É o caso de Ariadna, física de 29 anos.

“Gosto de me sentir pequena e protegida. Reconheço que se o homem for da minha altura, ou mais baixo, me falta essa proteção. Certamente uso a altura como guia. Se em aplicativos de namoro um homem diz que tem 1,75 cm de altura, já desconfio que ele tem mais ou menos a minha altura (tenho 1,70 cm de altura), e confesso que essa informação já me ajuda a descartar essa pessoa. Pode parecer frio, mas na realidade, nas aplicações estamos colocando o filtro que queremos na vida. Talvez em um encontro na vida real um baixinho pudesse me conquistar, mas nesses apps eu nem daria chance a ele. É por isso que excluí esses aplicativos , porque quero começar a conhecer as pessoas lá dentro", ela conta.

Aplicativos como o Bumble, cientes de que às vezes seus usuários estabelecem filtros que acabam sendo muito exigentes, decidiram há alguns meses “suavizar os filtros ” para que os usuários se abrissem para pretendentes que fossem além de suas demandas mais imediatas.

“Você está vendo usuários aparecerem na lista de perfis que não se enquadram nos critérios que você estabeleceu? Provavelmente é porque introduzimos uma nova funcionalidade para suavizar seus filtros para lhe dar a oportunidade de ver usuários fora de suas preferências”, indicam.

Segundo um estudo estatístico do OkCupid, os homens costumam adicionar cerca de cinco centímetros a mais de altura ao seu perfil. Um vídeo popular do TikTok mostra uma mulher brincando com a ideia de medir seus encontros na plataforma Hinge para garantir que eles atinjam a altura que afirmam ter em seu perfil.

“Tenho 1,72 cm de altura e reconheço que nas aplicações digo que tenho 1,76 cm de altura. Embora em mais de uma ocasião meus acompanhantes, ao me verem cara a cara, tenham me dito que sou mais baixo do que esperavam, acredito que quatro centímetros a mais não seja um exagero. Encontrei meu ex-companheiro em um aplicativo de namoro e, com o tempo, ele reconheceu que se eu tivesse entrado na minha altura real, nunca teríamos correspondido , então não me arrependo”, admite Javier, de 33 anos, antigo gerente de contas.

“Dado que, em média, os homens mais altos têm mais estatuto e poder, a tentação de mentir ou exagerar a altura no perfil de um homem nas redes sociais leva a que mais homens mintam sobre a sua altura”, explica Brizendine.

Porém, é inegável que a altura é algo que se tem em mente, principalmente quando quem procura um companheiro tem uma altura que foge dos cânones mais comuns. A afirmação é de Sara García, consultora de comunicação de 41 anos e 1,82 cm de altura.

“Acho que é uma coisa que se leva em conta quando você é mais alto, mas porque desde criança te colocam na última fila para fotos, na sua comunhão colocam você sozinho, parece que você vai se casar, e todo o mundo faz questão de lembrá-lo constantemente da sua altura. Então, se você não tem um ambiente que normalize isso, como no meu caso, meus amigos eram altos, eu entendo que você acha que altura é algo que importa. Porém, na Alemanha ou nos Estados Unidos nunca vi esta questão como uma barreira, embora talvez seja porque, em média, as pessoas já são mais altas”, explica.

"Embora nunca tenha sentido que flertar com caras que não eram da minha altura fosse uma barreira, é verdade que sempre procurei compensação na estrutura física, pois caso fossem um pouco mais baixos que eu, me sentia atraída por caras mais baixos fortes. Mas admito que quando flertei online a altura era algo que me preocupava, e por isso sempre coloquei isso no meu perfil. O engraçado é que eu estava com preguiça de pensar em chegar e ouvir 'Você é tão alto!' Aliás: sempre fizeram isso”, Sara acrescenta.

O triunfo do homem de 1,70

Quando se fala em casais em que o homem é mais baixo que a mulher, é bastante difícil não falar do caso de Tom Cruise (que tem cerca de 1,70 cm, pelo menos) e Nicole Kidman, que tem 1,80 cm de altura. A verdade é que o ator, embora sempre tenha afirmado ter muito orgulho da sua altura, usou elevadores no tapete vermelho para que, visualmente, a diferença de altura entre os dois não ficasse muito visível. Nicolas Sarkozy tem 1,60 cm e Carla Bruni tem 1,77 cm.

Quando posaram juntas para a capa da Paris Match, ninguém deixou de notar que a modelo e cantora estendeu a mão para o ex-presidente pelo queixo. Foram gerados tantos memes que a própria publicação se viu obrigada a esclarecer que na fotografia selecionada como capa, Sarkozy estava “coincidentemente” num degrau superior, pois a imagem foi tirada em frente a uma escada em frente à casa do casal.

A diferença de altura também foi bastante comentada, em melhores termos, graças ao casal formado por Tom Holland e Zendaya, que estão separados por 10 centímetros de altura (a que se somam os acrescentados pelos saltos que ela usou em algumas estreias). Isso foi observado principalmente na turnê do filme "Spider-Man: No Way Home", em que trabalharam juntos e cuja turnê promocional se tornou uma homenagem improvisada às diferenças de altura.

Daniel Radcliffe, Bruno Mars, Jeremy Allen White ou o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky são outros exemplos de homens pequenos e ao mesmo tempo sexy, bem-sucedidos ou desejáveis.

Na tela grande, raramente vemos diferenças marcantes de altura. No entanto, a diretora de elenco Marta Noguera nega que a altura dos atores seja levada em consideração na escalação.

“Nunca encontrei um processo de seleção de elenco em que tivéssemos que levar em conta a altura dos atores e atrizes, mesmo na hora de criar duplas. Eu não acho que seja importante. Na verdade, muitas vezes nem sabemos quanto tempo duram, principalmente se for um processo em que solicitamos gravações amadoras dos intérpretes”, explica.

A decepção com a diferença de altura é tolerada no cinema. No Tinder, não.

