Carnaval Olinda 2025 Do tradicional ao elétrico, frevo toma conta do Polo Carmo na noite do sábado; veja Nonô Germano apresentou frevos tradicionais e eletrofrevos, seguido por Elba

Frevo nas ladeiras, frevo no palco. Assim foi a noite do Sábado de Zé Pereira em Olinda.



A folia no palco Pernambuco Meu País, na Praça do Carmo, começou cedo, ainda no fim da tarde, com a Orquestra Malassombro. Depois foi a vez de Nena Queiroga.

Na sequência, Nonô Germano com repertório que contou com o frevo tradicional e com o do eletrofrevo, estilo que mistura o frevo com a música eletrônica.

A noite no palco do Carmo foi encerrada com Elba Ramalho, com sucessos que marcaram sua carreira e canções que homenageiam o Carnaval de Olinda.

