FETICHES SEXUAIS Do voyeurismo ao 'primal': especialistas apontam cinco fetiches que são mais comuns do que parece Para algumas pessoas essas práticas saem do campo da fantasia; para outras, permanecem como estímulos imaginados

Por muito tempo associados a nichos restritos, os chamados kinks — termo que engloba interesses e fetiches sexuais fora do repertório considerado “convencional” — tornaram-se cada vez mais visíveis e debatidos.

Impulsionados pela cultura pop e por uma conversa mais aberta sobre sexualidade, esses temas hoje aparecem com frequência nos consultórios de terapeutas sexuais.

Nos últimos anos, o assunto ganhou projeção inédita. “O kink permeou nossa consciência cultural de uma forma que nunca havia acontecido antes”, escreveu o pesquisador em sexualidade Justin Lehmiller em um blog da revista Psychology Today, citando o sucesso da franquia Cinquenta Tons de Cinza como exemplo.

A seguir, os cinco fetiches que mais despertam curiosidade, segundo relatos de profissionais ouvidos pela imprensa internacional:

BDSM

A sigla que reúne bondage e disciplina, dominação e submissão, sadismo e masoquismo é, para muitos, o primeiro conceito associado à palavra kink. O terapeuta sexual Tom Murray define o BDSM como um conjunto de atividades que envolve “uma variedade de práticas, incluindo jogos de poder, dor consensual ou restrição para prazer mútuo”, sempre com comunicação e consentimento previamente estabelecidos. Para ele, trata-se também de explorar confiança, vulnerabilidade e conexão emocional.

A sexóloga Myisha Battle afirma que o BDSM é o fetiche mais citado por seus clientes. “A maioria das pessoas que pergunta sobre isso viu o BDSM retratado na mídia popular, acha erótico e quer reproduzir o que vê”, disse.

Role-play

A encenação de papéis — quando parceiros assumem personagens ou situações específicas — também figura entre os interesses mais comuns. Segundo Murray, a prática “desperta excitação e rompe a rotina”, com temas que vão de figuras de autoridade a fantasias históricas.

Battle observa que muitos buscam orientações sobre como iniciar essas cenas ou como o role-play pode ajudar a estar mais presente durante o sexo.

“Interpretar um personagem mais confiante sexualmente pode ajudar algumas pessoas a se expressarem melhor”, explicou.

Voyeurismo e exibicionismo

Embora distintos, os dois fetiches costumam aparecer juntos nas consultas. O voyeurismo envolve “sentir excitação ao observar outras pessoas em atividade sexual ou se despindo”, enquanto o exibicionismo está ligado “à excitação de ser observado”, definiu Murray. Ele destaca que essas práticas ocorrem em ambientes consensuais, como clubes ou encontros privados, e ativam sensações consideradas primais, associadas ao desejo e ao tabu.

Controle do orgasmo

Outra curiosidade recorrente é o controle do orgasmo, prática em que uma pessoa prolonga o estado de excitação da outra antes — ou sem — permitir o clímax. Para a terapeuta Janet Brito, trata-se de experimentar “antecipação intensa e sensações ampliadas do prazer adiado”. “O objetivo é vivenciar a negação ou o atraso deliberado do orgasmo, o que pode construir enorme excitação”, afirmou, ressaltando que a dinâmica envolve também confiança e entrega.

Primal play

Descrito por alguns clientes como uma vivência “ativa e corporal”, o primal play inclui comportamentos mais instintivos, como luta corporal consensual, puxões de cabelo ou mordidas. Battle explica que dar nome a esse interesse ajuda a validá-lo. “Isso não só confirma que o que a pessoa gosta é algo que outros também podem gostar, como fornece linguagem para usar em perfis de relacionamento”, disse.

Para os especialistas, a maior visibilidade desses temas reflete mudanças culturais mais amplas e uma busca por compreender desejos com menos culpa e mais informação — sempre com respeito, diálogo e consentimento.

