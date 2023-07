A- A+

DESABAMENTO EM PAULISTA Doações às vítimas e familiares de tragédia no Janga podem ser levadas à igreja do bairro Voluntários seguem recebendo donativos que devem ser entregues a partir desta segunda (10)

A Igreja Presbiteriana do Janga está recebendo doações para as vítimas e familiares do desabamento do bloco D7, do Conjunto Beira-mar - ocorrido nas primeiras horas da manhã da última sexta-feira (7) e que culminou em 21 pessoas resgatadas, desta 14 vieram a óbito.



Neste domingo (9), havia dezenas de voluntários separando comidas, roupas e sapatos que serão entregues a partir desta segunda-feira (10). Hoje, até às 21h, a igreja recebe donativos.

Crédito: Ed Machado/Folha de Pernambuco

“Roupa, no momento, não é nossa preferência. Tem bastante aqui, graças a Deus. Mas, alimentos e produtos de higiene, podem trazer que estaremos aqui”, disse Ester Mendes, filha do pastor da instituição religiosa, Gilmar Mendes.



De acordo com o líder da igreja - localizada na Rua Honorato Fernandes da Paz, 1250,

Janga - duas famílias de um prédio próximo, que foi interditado, estão guardando os seus móveis no andar de cima do templo.

Crédito: Ed Machado/Folha de Pernambuco

À reportagem da Folha de Pernambuco, a Secretária Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos da prefeitura de Paulista, Elisa Alcântara, disse que está com as listas das famílias que receberão as doações diretamente. Esta é uma medida para conter as pessoas não relacionadas à tragédia que tentam conseguir uma parte dos donativos.

Veja também

Cultura e Fé Festa de Nossa Senhora do Carmo promove missas e show, neste domingo (9); confira programação