VIOLÊNCIA NO RIO Doca, Gadernal, Grandão e Pedro Bala: conheça líderes do CV no alvo da megaoperação que parou o Rio De acordo com a Polícia Civil, 60 suspeitos foram mortos, dois deles da Bahia

No dia em que uma megaoperação policial foi deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte, o alvo principal dos 2,5 mil agentes mobilizados ganhou novo cartaz de “procurado” no Disque Denúncia.

No anúncio lançado, além da foto atualizada, a recompensa por informações que levem à captura de Edgar Alves de Andrade, o Doca, ou Urso, apontado como um dos integrantes da cúpula do Comando Vermelho (CV), saltou para R$ 100 mil — contra os R$ 1 mil oferecidos anteriormente.

De acordo com promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ), o foragido Doca, de 55 anos, é o principal líder do CV no Complexo da Penha e em comunidades como Gardênia Azul e César Maia, na Zona Sudoeste, além do Juramento, também na Zona Norte.

Alguns desses territórios foram recentemente tomados da milícia. O valor oferecido pelo Disque Denúncia a quem contribuir para localizar o traficante se iguala, agora, ao que chegou a ser anunciado pela busca de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, que, mesmo preso há 20 anos, continua a ser o atual chefe do CV.

Mais de cem homicídios

Doca é investigado por mais de cem homicídios, incluindo execuções de crianças e desaparecimentos de moradores das regiões sob seu domínio. Em outubro de 2023, o criminoso também foi apontado como o mandante da execução de três médicos e da tentativa de homicídio de um quarto, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

As vítimas participavam de um congresso de medicina e, no fim do dia, estavam em um quiosque na orla, quando foram confundidos com milicianos de Rio das Pedras, rivais do traficante.

A Polícia Civil também acredita que Doca tenha ordenado ações do tráfico na Gardênia e em Rio das Pedras. O criminoso procurado ainda ficou conhecido por ter, entre seus homens de confiança, Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, que pode estar à frente da nova guerra entre traficantes e milicianos nessas duas comunidades. BMW é procurado pela polícia desde que os três médicos foram executados no quiosque na Barra da Tijuca.

Doca já foi um dos alvos da operação Buzz Bomb, deflagrada em setembro do ano passado, pela Polícia Federal para reprimir o uso de drones lançadores de granadas, operados por pessoas ligadas ao CV.

Contra ele há mais de 20 mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), segundo dados do site do Conselho Nacional de Justiça.

Na época da Buzz Bomb, Doca teve prisão preventiva decretada pela 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do TJRJ. Ele foi denunciado pelos crimes de organização criminosa e posse de material explosivo, cujas penas somadas podem chegar a até 14 anos de prisão, em caso de condenação.

Na manhã desta terça-feira, durante a megaoperação das polícias Civil e Militar, os policiais encontraram um grafite que chamava atenção: a imagem de um urso gigante vestindo colete à prova de balas e empunhando um fuzil. O desenho faz referência à “Tropa do Urso”, grupo ligado a Edgar Alves de Andrade.

Ataque a delegacia

Em maio deste ano, o traficante e outros dois criminosos viraram réus por ataque cometido contra a 60ª Delegacia de Polícia (Campos Elíseos), em Duque de Caxias. A Justiça aceitou denúncia feita pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ). Foi decretada a prisão preventiva dos três denunciados, que são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Neste caso, eles passaram a responder por tentativa de homicídio qualificado, dano qualificado, tortura e associação para o tráfico. Segundo as investigações, Doca teria ordenado a invasão à unidade no dia 15 de fevereiro de 2025.

O Disque Denúncia solicita que quem tiver informações sobre o paradeiro de foragidos da Justiça ou pontos de tráfico entre em contato pelos canais de atendimento: números de telefone (021 2253-1177 ou 0300-253-1177), Whatsapp (21 2253-1177) ou via aplicativo. Em todos os canais, o anonimato é garantido.

Gadernal, Grandão e Pedro Bala

A denúncia do MPRJ aponta ainda que exercem liderança no CV Pedro Paulo Guedes, conhecido como Pedro Bala; Carlos Costa Neves, o Gadernal; e Washington Cesar Braga da Silva, o Grandão.

Megaoperação

Uma megaoperação das polícias Civil e Militar nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio, deixou quatro policiais mortos além de oito agentes feridos, na manhã desta terça-feira. De acordo com a Polícia Civil, 60 suspeitos foram mortos, dois deles da Bahia. Quatro moradores também foram atingidos.

O objetivo da ação é cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV), 30 deles de fora do Rio, escondidos nos dois conjuntos de favelas, identificados pela investigação como bases do projeto de expansão territorial do CV.

Até o fim da tarde, 81 pessoas foram presas e 93 fuzis foram apreendidos na ação, que mobiliza 2,5 mil policiais e também promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ).

Um dos presos é o operador financeiro de Doca. O outro é Thiago do Nascimento Mendes, o Belão do Quitungo, um dos braços armados de Doca.

