A- A+

Trend perigosa Doce com nitrogênio líquido vira "trend do TikTok" na Indonésia e deixa crianças feridas O governo do país alertou a população sobre os perigos do uso de nitrogênio líquido na alimentação, já que o ingrediente precisa evaporar antes de ser consumido

Uma nova tendência do TikTok tem causado preocupação às autoridades de saúde da Indonésia. Isso porque vídeos comendo "chiki ngebul", um popular lanche de rua que leva nitrogênio líquido no preparo, viraram moda na rede social. Mais conhecida como "respiração de dragão", a guloseima embebida na substância já deixou mais de 20 crianças com queimaduras no estômago e intoxicação alimentar, segundo informou o jornal britânico The Guardian nesta terça-feira (17).

Ao ser ingerida, ela libera vapor no nariz e na boca de quem o come.

O governo do país alertou a população sobre os perigos do uso de nitrogênio líquido na alimentação, já que o ingrediente precisa evaporar antes de ser consumido. Ao entrar em contato com a língua, ele gera a sensação de estar fumegando.

Apesar da estética legal para produções na plataforma, a Medicina alerta para os riscos da brincadeira. De acordo com o médico indonésio Bicky Budiman, além do potencial de queimaduras e perfurações intestinais, em casos mais graves, a ingestão do produto pode levar até mesmo à morte.

Na mesma linha, o diretor-geral do Ministério da Saúde da Indonésia, Maxi Rein Rondonuwu, emitiu um comunicando alegando que a prática pode gerar queimaduras na pele e graves crises respiratórias. Até o momento, ninguém morreu. Apesar disso, cerca de 25 menores de idade foram afetados, e dois deles precisaram ser internados no hospital. Budiman, por sua vez, acredita que o número seja ainda maior do que o total apurado.

A pasta também ordenou às agências de saúde que supervisionem os restaurantes que fazem uso de nitrogênio líquido, informando aos consumidores a melhor forma de consumi-lo com mais responsabilidade. As lojas móveis de comida ambulante, como trailers e barraquinhas, são desaconselhadas a fazerem esse tipo de venda.

No TikTok, em várias gravações, acompanhadas de músicas dançantes, é possível ver crianças e adolescentes se divertindo com a fumaça que sai de suas bocas e narizes enquanto devoram o doce. A moda também tem se difundido entre turistas e pessoas mais velhas.

— Para alguns adolescentes, a experiência de coisas perigosas gera mais entusiasmo. Eles estão ansiosos para experimentá-lo. Isso é uma coisa perigosa — concluiu o médico indonésio.

Veja também

Rio de Janeiro Mulher é presa no RJ por suspeita de financiar atos golpistas