A- A+

EDUCAÇÃO Docentes da rede estadual receberão Kit Professor com materiais para aulas Esta será a primeira vez que professores receberão o kit

Docentes da rede estadual de ensino receberão pela primeira vez o Kit Professor. Cada kit tem itens para auxiliar os professores no planejamento e na rotina em sala de aula, como agenda personalizada com espaço para o planejamento semanal, dois cadernos, um estojo, canetas esferográficas, marcadores para quadro branco e uma squeeze.

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Educação (SEE), começou as entregas e destacou que esta é a primeira vez que os professores pernambucanos em regência de classe recebem um conjunto de materiais voltado ao apoio do seu trabalho pedagógico.

A ação integra o programa Juntos pela Educação e representa um investimento de aproximadamente R$ 3 milhões.

“Quando falamos na valorização dos profissionais de educação nós estamos nos referindo a melhores salários, claro, mas também a Bônus Livro, a ambientes de trabalho com melhor estrutura, climatizados, e agora, pela primeira vez na história do estado, a um Kit Professor com materiais novinhos em folha para cada docente que integra a nossa rede”, declarou a governadora Raquel Lyra.

Mais de 27 mil kits serão entregues aos professores da rede estadual | Foto: Demison Costa/SEE

A etapa inicial de entregas do Kit Professor irá contemplar os mais de oito mil professores que atuam nas unidades escolares da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Ao todo, mais de 27 mil kits serão distribuídos para profissionais da educação em todo o estado, com entregas programadas para ocorrer de forma escalonada a partir do início do segundo semestre.

O secretário estadual de Educação, Gilson Monteiro, afirmou que o material entregue aos professores foi pensado para atender às necessidades de quem está diariamente em sala de aula.

“Esse é um gesto simbólico, mas também de valorização da nossa categoria. Pensamos em cada item, ouvindo as necessidades, para que esse material seja, de fato, um aliado no planejamento no dia a dia em sala de aula”, destacou.

Um dos primeiros docentes a receber o kit foi Glauciano Júnior, da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Radialista Luiz Queiroga, em Paulista, na Região Mettropolitana do Recife.

O professor de Educação Física destacou a importância da iniciativa para o dia a dia dos educadores e o sentimento de valorização gerado pela entrega do material.

“Sou professor da rede desde 2019 e muitas vezes precisamos comprar materiais com recursos próprios. A entrega do kit pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém esperava, mas foi uma surpresa boa, porque esses materiais vão nos ajudar muito”, frisou Glauciano.

Veja também