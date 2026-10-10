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RMR Doceria é atingida por incêndio em Jaboatão dos Guararapes; não houve vítimas, segundo bombeiros Imóvel foi interditado para avaliação técnica após as chamas serem controladas

A Doceria Annie Cake Shop foi atingida por um incêndio na tarde deste sábado (10). O estabelecimento fica localizado no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), acionada para a ocorrência, o efetivo fez o combate das chamas e "procedimentos de segurança no local". Não houve vítimas.

Além disso, como é preciso avaliar as condições de segurança da edificação, "o CBMPE interditou preventivamente o acesso ao imóvel e acionou a Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes para avaliação técnica". A Neoenergia também prestou apoio à ocorrência.

A causa do incêndio ainda não foi informada. O CBMPE orientou, no entanto, "que estabelecimentos comerciais mantenham as instalações elétricas em boas condições, evitem sobrecargas nas tomadas e mantenham as saídas de emergência desobstruídas".

"Em caso de incêndio ou outra situação de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193", completou.

A reportagem entrou em contato com a Neoenergia Pernambuco e com a Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes para obter mais informações e aguarda retorno.

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