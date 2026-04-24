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Feminicídio Documento conclui asfixia mecânica como causa da morte de homem preso por matar miss no Rio Segundo a Polícia Civil, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, se enforcou com a própria bermuda na carceragem da delegacia horas após ser preso

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) concluíram que a causa da morte de Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, foi asfixia mecânica por enforcamento. Ele foi preso na última quarta-feira pela suspeita de matar a namorada e influenciadora Ana Luiza Mateus, de 29, jogando-a do 13º andar de um apartamento na Barra da Tijuca. Segundo a Polícia Civil, Endreo se enforcou com a própria bermuda dentro da carceragem da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pelo caso.

A causa da morte consta na declaração de óbito de Endreo, concluída na quinta. Nesse mesmo dia, parentes dele foram ao IML para fazer a liberação do corpo acompanhados por um advogado. Segundo ele, a família está "muito abalada" e não se manifestará sobre o caso.

Feminicídio contra miss

Segundo um amigo de Ana, ela e Endreo se conheceram num shopping da Barra da Tijuca. No carnaval, ele a convidou para um camarote na Sapucaí e, logo depois, começaram a namorar. Endreo teria se apresentado a ela com o nome do irmão, afirmando também que era estudante de Medicina. Ao ser preso, ele manteve a identidade trocada — a correção foi feita pela Polícia Civil durante a noite de ontem.

Testemunhas contaram ao delegado Renato Martins, da DHC, responsável pela investigação, que o casal vivia uma relação conturbada. Durante a madrugada de quarta, ao menos duas discussões foram ouvidas, motivadas, como se descobriu depois, pela compra de uma passagem de ônibus para Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, onde Ana nasceu e tinha família. A viagem, segundo o policial, foi a forma encontrada por ela para sair da relação, iniciada há três meses.

O delegado explicou também que Endreo foi visto deixando o apartamento na Barra de forma agressiva, chegando a dar um soco numa das portas do condomínio. Depois, ele teria trocado mensagens com Ana, retornado para o apartamento e começado uma nova briga. Alarmados com o barulho provocado pela discussão, vizinhos chamaram funcionários da portaria, mas eles só chegaram depois da morte.

— Quando a gente chegou, ele estava chorando e ensanguentado ao lado da vítima. Ele foi até lá e mexeu na posição do corpo. Mexeu em diversas situações. Para nós, tudo isso foi feito para tentar despistar a perícia. Temos outros elementos e condições técnicas que demonstram que a vítima foi impulsionada para a queda — enfatiza o delegado Renato Martins.

Em depoimento, Endreo contou aos agentes que sentia ciúmes de Ana Luiza e não aceitava a exposição dela nas redes sociais, onde acumulava mais de 40 mil seguidores e fazia publicidade de marcas, restaurantes, passeios e procedimentos estéticos.

— Ele relatou que tinha ciúmes da vítima. Disse que ela era muito assediada e que ele não conseguia superar isso. Essa insegurança que ele tinha fazia com que ele tentasse restringir a vítima, que a tentasse controlar. Ele não gostava, inclusive, que a vítima saísse sozinha. Isso tudo acabou levando a esta tragédia — conclui o delegado

Histórico de violência contra mulheres

Em 3 de novembro do ano passado, Endreo teve um mandado de prisão expedido pela Justiça do Mato Grosso do Sul, onde nasceu, após ter sido acusado por uma ex-namorada de tortura, cárcere privado, estupro e outras agressões. Os crimes foram registrados numa delegacia em 29 de outubro. Além desse, há outros dois processos contra ele por violência doméstica contra mulheres, sendo o mais antigo de 2023.

Em depoimento, a ex-namorada revelou que Endreo agiu por ciúmes, obrigando-a a confessar relacionamentos com terceiros — que aconteceram após um término.

— Ele dizia que ia me matar numa fazenda e, depois, me jogaria do alto de uma cachoeira. Ele passou horas falando para mim as formas como ele ia me matar. Levei muito tempo para convencê-lo a me deixar ir a uma UPA, estava muito machucada. Ele permitiu, mas ficou com todos os meus pertences, até meu cachorro. Depois, sumiu. Só voltei a saber dele agora, com a notícia da Ana — expõe a ex-namorada.

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