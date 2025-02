A- A+

ESTADOS UNIDOS Documentos e rara entrevista de filho "preterido" detalham batalha por império de R$ 134 bi nos EUA James Murdoch diz que pai é 'misógino' e recorda movimentação de pai e irmão para alterar estatutos de documento que outorga, após sua morte, as rédeas do conglomerado

Uma rara entrevista de um dos filhos do magnata do setor de comunicação Rupert Murdoch e documentos obtidos pelo New York Times forneceram detalhes sobre a guerra pela sucessão do império da mídia de direita dos Estados Unidos, estimado em US$ 23,5 bilhões (o equivalente a R$ 134 bilhões, na cotação atual). Em dezembro, o patriarca perdeu uma batalha depois que uma decisão judicial o impediu de alterar seu contrato de fideicomisso para preterir outros três filhos e deixar apenas Lachlan Murdoch à frente dos negócios após sua morte.

Um comissário de sucessões em Nevada concluiu que Rupert Murdoch, de 93 anos, e Lachlan agiram de "má-fé" ao tentarem modificar os estatutos do documento que outorga, após sua morte, as rédeas do poderoso conglomerado a seus quatro filhos mais velhos, em partes iguais. Murdoch buscava garantir controle absoluto a Lachlan, a quem seu pai colocou, em 2023, à frente da Fox News e da News Corp -- que reúne o Wall Street Journal e outros meios britânicos e australianos --, algo ao qual seus filhos James, Prudence e Elisabeth, se opõem.





De acordo com o New York Times, quem tentava mudar os termos do estatuto se referia a James como "beneficiário problemático" do fundo familiar. Em entrevista ao The Atlantic, James contou como a batalha legal em Nevada se deu num contexto de deterioração da relação entre pai e filhos. Pessoas ligadas a Rupert acreditavam que o filho "problemático" e suas duas irmãs, Elizabeth e Prue, tramavam juntos um "golpe" contra Lachlan — conspiração que, segundo James, nunca existiu.

Na entrevista, James descreveu o pai como "misógino" e explicou por que o megaempresário não confiava na história do golpe.

— Ele não acredita que suas filhas adultas sejam capazes de tomar decisões — destacou.

Um dos pontos de tensão na família teria ocorrido quando um representante de Elizabeth Murdoch, Mark Devereux, propôs aos irmãos, em 2022, que pensassem sobre o que fazer na ocasião da morte do pai. O plano para o funeral seria batizado de "Projeto Bridge", com questões básicas sobre enterro ou cremação, e elaborado para evitar uma reação do clã que fosse tão "caótica" quanto à dos filhos de Logan Roy na série "Succession", reportou o New York Times. Segundo o jornal, Elizabeth teria assistido ao episódio da morte do magnata duas vezes e ficado "muito chateada".

Durante o julgamento em Nevada, Rupert revelou que viu uma cópia dos planos para seu pós-morte e que isso o "irritou". As emoções saíram de controle quando ficou comprovado que Elizabeth gravava secretamente os parentes e os acusava de "estuprar" a empresa da família.

'Bebês brancos, privilegiados'

Ao The Atlantic, James contou que Rupert instruiu os advogados em Nevada a fazerem perguntas duras ao filho, durante o depoimento dele. "Você já fez algo bem-sucedido sozinho?" e "Por que você estava ocupado demais para dizer 'feliz aniversário' ao seu pai quando ele fez 90 anos?" foram alguns dos questionamentos.

Em determinado momento do julgamento, um advogado chamou James e suas irmãs de "bebês brancos, privilegiados e multimilionários de fundos fiduciários". James disse ter percebido, durante a oitiva, que Rupert enviava mensagens de texto para os advogados lhe fazerem perguntas.

Segundo o New York Times, enquanto trabalhava nos bastidores para alterar as regras do estatuto e privilegiar Lachlan, Rupert Murdoch se reuniu com as duas filhas para convencê-las de que esse era o melhor caminho para o império. Em dezembro de 2023, ele foi a Londres encontrar Prue.

— Essas empresas são meu legado — disse Rupert a Prue, depois de citar que amava todos os filhos igualmente, mas que apenas um deles deveria conduzir os negócios. — Essas empresas precisam de um líder designado, e Lachlan é esse líder.

Em seguida, Rupert se reuniu com Elizabeth e esboçou para a filha a nova estrutura empresarial.

— Você está privando completamente a mim e meus irmãos — reclamou ela. — Você abriu um buraco na família.

Um jantar entre Prue, Liz e James em setembro de 2023 se tornou uma das principais alegações dos advogados de Rupert e Lachlan contra os três irmãos. O encontro se deu dias antes de Rupert assinar a alteração do legado familiar. Durante o julgamento, o advogado do patriarca insinuou que o evento seria parte da conspiração para alijar Lachlan após a morte de Rupert.

Plano para derrubar Lachlan?

Em depoimento, Elizabeth admitiu que não era costume reservar uma sala de conferências de um hotel apenas para jantar com os irmãos. Mas disse que a reserva foi feita apenas para que o trio tivesse mais privacidade para falar sobre o que aconteceria após o falecimento do magnata. James insistiu que nunca houve plano para derrubar Lachlan, mas reconheceu o pé atrás com o estilo de comando do irmão e do pai.

Antes da conclusão do julgamento, às vésperas do Dia de Ação de Graças, James, Liz e Prue decidiram enviar uma carta para o pai, segundo o New York Times, e tentar fazer as pazes.

"Acima de qualquer outro sentimento que todos nós possamos ter — de aborrecimento e choque — nossa emoção unificadora é tristeza e pesar. Estamos pedindo a vocês com amor que encontrem uma maneira de pôr fim a esse caminho judicial destrutivo para que possamos ter uma chance de nos curar como uma família colaborativa e amorosa", disseram na carta.

"Só para concluir que eu estava certo", respondeu Rupert, segundo The Atlantic, antes de orientar os filhos a procurarem seus advogados caso precisassem falar com ele.

Rupert e Lachlan se negaram a dar entrevistas para The Atlantic. Em nota, classificaram as declarações de James como uma "ladainha de falsidades" de "alguém que não trabalha mais para as empresas, mas ainda se beneficia delas financeiramente".

O interesse do magnata é preservar a tendência conservadora de seu império, com a qual Lachlan está alinhado. Seus três irmãos são vistos como mais moderados. James Murdoch, que deixou a News Corp em 2020, apoiou a democrata Kamala Harris na eleição presidencial americana.

O canal Fox News, o carro-chefe do grupo, está na vanguarda do setor conservador na batalha ideológica nos Estados Unidos. Foi acusado de alimentar desinformação sobre as vacinas contra a covid-19 e de ter amplificado as alegações de que a eleição presidencial de 2020 foi manipulada em detrimento de Donald Trump, o que impactou as finanças do veículo.

