Dodecaedro romano: misterioso objeto milenar será exibido na Grã-Bretanha

Um dodecaedro oco de 12 lados, um dos poucos encontrados na Grã-Bretanha, datado da era romana, foi descoberto em Norton Disney, próximo a Lincoln, durante uma escavação arqueológica amadora em 2023. Apenas 33 desses dodecaedros misteriosos foram encontrados no país. Agora, o objeto está em exibição pública como parte de um festival de história na cidade.

Este dodecaedro em particular é singular não apenas por sua raridade, mas por seu tamanho, medindo 8cm de altura e pesando 254g. Sua importância é ampliada pelo fato de ter sido encontrado exatamente onde foi colocado há 1.700 anos, o que levanta a possibilidade de fornecer pistas sobre sua finalidade. Apenas três outros exemplos de dodecaedros foram encontrados em escavações arqueológicas.

Richard Parker, secretário do Norton Disney History and Archaeology Group, que encontrou o dodecaedro, disse que os historiadores não estavam mais perto de descobrir o que eram esses objetos, apesar da extensa pesquisa.

— A imaginação dispara quando pensamos no que os romanos podem ter usado. Magia, rituais ou religião, talvez nunca saibamos —, comentou ele à BBC News.

A ausência de descrições ou desenhos desses dodecaedros na literatura romana acrescenta uma camada de mistério à sua natureza.





Os especialistas descartaram a ideia de que seriam dispositivos de medição devido à falta de padrão de tamanho, bem como a hipótese de serem ferramentas devido à ausência de desgaste. Feitos de uma liga de cobre com acabamento de alto padrão, esses artefatos exigiam habilidade e tempo para serem fabricados, sugerindo que não seriam utilizados para fins mundanos.

Os arqueólogos amadores responsáveis pela descoberta planejam retornar ao local neste verão e desvendar mais pistas sobre o mistério que envolve o objeto. Restrições de tempo e financeiras limitaram sua escavação em 2023, mas com o apoio de doações, esperam retomar as investigações em 2024.

Enquanto isso, o dodecaedro Norton Disney está em exibição no Centro Nacional da Guerra Civil no Museu Newark, em Nottinghamshire, e será transferido para o Museu Lincoln como parte do Festival de História da cidade a partir do próximo sábado.

