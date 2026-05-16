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Saúde Doença celíaca ainda enfrenta subdiagnóstico e desafios no acesso ao tratamento no Brasil Dia Mundial de Conscientização reforça importância do diagnóstico precoce, da dieta sem glúten e do avanço de políticas públicas no SUS

Celebrado neste sábado (16), o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca chama atenção para os desafios enfrentados por pessoas diagnosticadas com a enfermidade e para a necessidade de ampliar o acesso à informação, ao diagnóstico e ao tratamento adequado no Sistema Único de Saúde (SUS).

A data também marca os avanços recentes em políticas públicas e campanhas educativas voltadas à população celíaca.

A doença celíaca é uma enfermidade autoimune crônica desencadeada pela ingestão de glúten - proteína presente no trigo, centeio, cevada e em alimentos contaminados.

Quando consumido por pessoas com predisposição genética, o glúten provoca uma reação imunológica que danifica as vilosidades do intestino delgado, comprometendo a absorção de nutrientes e gerando uma série de sintomas e complicações.

Segundo a nutricionista Carolina Ribeiro, a doença pode se manifestar de formas diferentes e, muitas vezes, passa despercebida.

“A doença celíaca é camaleônica. Ela pode se apresentar com sintomas gastrointestinais, como diarreia, constipação e dores abdominais, mas também com sintomas fora do trato gastrointestinal, como anemia que não melhora com suplementação, aftas recorrentes, infertilidade e dificuldade de crescimento em crianças”, explicou.

De acordo com a especialista, apenas cerca de 20% das pessoas com doença celíaca no Brasil possuem diagnóstico. Isso significa que aproximadamente 1,7 milhão de brasileiros podem conviver com a condição sem saber.

“O desconhecimento da doença celíaca é a base do problema do subdiagnóstico. Muitas pessoas passam anos procurando respostas até conseguirem o diagnóstico correto”, destacou.

O diagnóstico precoce é considerado essencial para evitar complicações graves, como desnutrição, atraso no crescimento infantil e até câncer intestinal. O primeiro passo para identificar a doença é um exame de sangue que detecta anticorpos específicos. Caso o resultado seja positivo, o paciente é encaminhado para exames complementares, como a endoscopia.

“Quanto antes o diagnóstico for feito, melhor será a qualidade de vida do paciente e menores serão os riscos de complicações futuras”, afirmou Carolina.

Tratamento

Atualmente, o único tratamento eficaz para a doença celíaca é a adoção rigorosa de uma dieta totalmente sem glúten. A recomendação exige não apenas a retirada de alimentos que contenham trigo, centeio e cevada, mas também cuidados para evitar a chamada contaminação cruzada durante o preparo das refeições.

“O paciente precisa aprender a ler rótulos, reorganizar a alimentação e entender os riscos de contaminação. É um tratamento para a vida toda”, ressaltou a nutricionista.

Além das dificuldades alimentares, pessoas com doença celíaca ainda enfrentam desafios relacionados à segurança alimentar e ao acesso a produtos sem glúten. Carolina Ribeiro destaca que a falta de conhecimento da sociedade e dos serviços de alimentação ainda limita a inclusão desse público.

“A gente tem muita dificuldade de ter segurança alimentar. O único tratamento é a dieta sem glúten. Não existe um medicamento que a pessoa vai comprar na farmácia. Ela precisa controlar todas as refeições de todos os dias da vida dela”, afirmou.

Políticas públicas

Entre os avanços recentes, está a atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Doença Celíaca pelo Ministério da Saúde, publicada em 2025. O documento estabelece orientações para diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes no SUS.

Também foi criado o projeto de extensão “Doença Celíaca: diagnosticar cedo é cuidar melhor”, desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Aplicada à Saúde, em parceria com o Departamento de Nutrição e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A iniciativa promove campanhas educativas em instituições parceiras e busca ampliar o conhecimento da população sobre os sinais da doença e a importância do diagnóstico oportuno. Entre os materiais produzidos estão cartazes, panfletos, quizzes e conteúdos digitais compartilhados gratuitamente.

“A gente quer extravasar o conhecimento médico para a sociedade. Queremos fazer cidadania ativa e sensibilizar as pessoas sobre essa condição”, disse Carolina Ribeiro.

No campo legislativo, tramitam projetos de lei que buscam ampliar o suporte às pessoas com doença celíaca. Em Pernambuco, o substitutivo nº 01/2025, de autoria do deputado estadual Gilmar Júnior, propõe a criação da Política de Apoio, Conscientização, Tratamento e Acolhimento das Pessoas com Doença Celíaca.

Na esfera federal, projetos apresentados pela deputada federal Iza Arruda defendem a criação de uma Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa com Doença Celíaca no SUS e a implantação de selo identificador para alimentos sem glúten produzidos pela agricultura familiar.

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