Doença celíaca: entenda o que é, os sintomas, diagnóstico e tratamento

A- A+

Você já sentiu algum desconforto ao ingerir pães, massas, cereais ou outros alimentos que tenham na composição trigo, centeio, cevada ou aveia? Caso sim, pode fazer parte da lista de aproximadamente 2 milhões de pessoas no Brasil que são celíacos, ou seja, têm intolerância ao glúten. Nesta sexta (16), celebra-se o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca, e a Folha de Pernambuco destacou quais são os sintomas e os cuidados adequados para quem possui a condição autoimune.

"A doença celíaca é autoimune, gerando má absorção intestinal desencadeada pelo consumo de glúten em pessoas geneticamente predispostas.Ela pode se apresentar em diferentes formas, desde as gastrointestinais, como diarreia, distensão abdominal e dor no estômago, além de sintomas não gastrointestinais, como, por exemplo, osteoporose, infertilidade, anemia e a forma assintomática, em que não há sintomas”, afirmou a nutricionista Carolina Ribeiro.





Diagnóstico

Adenylza Paiva, gastroenterologista do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), explicou como funciona o diagnóstico da doença. “Ele é realizado através de exames sorológicos, pesquisando os anticorpos específicos, sendo o principal a transglutaminase tecidual. Além da pesquisa sorológica, é indicada também realização de endoscopia digestiva alta com realização de biópsia do duodeno”, apontou.

“Há um forte componente genético relacionado ao surgimento da doença. Os genes HLA-DQ2 e HLA-DQ8 são os mais associados. Além de perpetuar um estado inflamatório no organismo, ela pode criar problemas relacionados à absorção de nutrientes (desnutrição, déficit de vitaminas, anemia), aumentando o risco de câncer, particularmente no intestino.No momento existem alguns estudos no intuito do desenvolvimento de algum medicamento que possa auxiliar no manejo da doença mas, infelizmente, não há cura até o momento”, completou a gastroenterologista.

Para manter uma dieta equilibrada mesmo sem poder contar com a proteína oriunda de alimentos que têm glúten, como trigo e aveia, a nutricionista cita algumas opções. "Nossa região é rica em batata-doce, cará e macaxeira. É preciso tomar cuidado também no preparo desses alimentos, evitando a contaminação cruzada”, frisou.

Lei

Em Pernambuco, a Lei n° 18.737 de 3 de dezembro de 2024 obriga os estabelecimentos comerciais a especificarem a presença de glúten, lactose e proteína do leite em seus cardápios. Além disso, o Projeto de Lei Ordinária nº 2205/2024 permite o ingresso e permanência de pessoas diagnosticadas com doença celíaca ou com alergia alimentar portando alimentos para consumo próprio, em eventos esportivos, institucionais, culturais ou de lazer realizados no estado.

O diagnóstico deverá ser comprovado mediante apresentação de laudo médico em que conste expressamente o nome completo do paciente e a indicação da patologia na categoria Doença Celíaca ou Alergia Alimentar, conforme a “Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID)”.

Doença celíaca

– Aproximadamente 2 milhões de brasileiros possuem a doença

– Os celíacos têm intolerância permanente ao glúten, proteína presente no trigo, centeio e cevada

– Os sintomas mais comuns são: inchaço e dor abdominal, diarreia, anemia e dores nas articulações

– Diagnóstico pode ser feito por exames sorológicos e endoscopia

– O tratamento é feito por meio de uma dieta 100% livre de glúten

– Em Pernambuco, é permitido o ingresso e permanência de pessoas diagnosticadas com doença celíaca ou com alergia alimentar portando alimentos para consumo próprio, em eventos esportivos, institucionais, culturais ou de lazer

Veja também