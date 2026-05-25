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Intolerância ao Glúten Doença celíaca: o que é o problema que fez a atriz Isis Valverde ser internada três vezes De acordo com a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, aproximadamente 1 milhão de brasileiros têm intolerância ao glúten

A atriz Isis Valverde revelou em seu Instagram que precisou ser internada três vezes este ano por conta da doença celíaca, condição autoimune crônica em que a ingestão de glúten faz o próprio sistema imunológico atacar o intestino delgado. Segundo a artista, ela convive com a condição desde os 19 anos.

"Essa parte é traumatizante. Eu descobri com 19 anos de idade, e a minha doença celíaca é muito agressiva. Nível que se eu tiver contato com alguma coisa, tipo um óleo que fritou glúten e botou alguma coisa ali, teve contato e eu comi... eu vou passar muito mal", explicou.

Valverde disse que no começo do ano, enquanto trabalhava, acabou sofrendo contaminação pela comida e foi internada três vezes. “Ninguém sabia o que era, nem eu, porque eu não sabia que a comida estava sendo contaminada, até eu levar a questão e a gente descobrir que a pessoa achou que era uma alergia leve e estava colocando a minha comida misturada. É um processo. E tem que tomar muito cuidado. E é uma doença chata”, disse.

O que é a doença celíaca?

A doença celíaca é uma patologia autoimune ocasionada pela intolerância ao glúten. Ou seja, ao consumir alimentos derivados da proteína, como trigo, aveia, cevada, centeio e seus derivados, como massas, pizzas, bolos, pães, biscoitos, cerveja e alguns doces, o próprio sistema imunológico do paciente agride as células do organismo, causando inflamações intestinais.

De acordo com a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, aproximadamente 1 milhão de brasileiros têm intolerância ao glúten, contudo, ainda não é possível ter uma estimativa precisa. A doença é mais comum em bebês e crianças, pois estão começando a inserir novos alimentos na dieta, mas também ocorre em adultos, de ambos os sexos. Estudos apontam que a patologia tem causa principalmente genética.

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Segundo especialistas, o processo inflamatório, que acontece na mucosa do intestino delgado, leva à atrofia das vilosidades intestinais e gera diminuição da absorção dos nutrientes.

O que a doença celíaca pode causar?

Em geral, a doença não é grave, mas, em alguns casos, a falta de nutrientes, vitaminas e sais minerais no corpo pode gerar anemia e outras deficiências.

Quais os sintomas da intolerância ao glúten?

Os sintomas de intolerância ao glúten, geralmente, incluem:

Desconforto abdominal;

Tontura;

Alterações de humor;

Enxaqueca crônica;

Coceira na pele;

Dor muscular;

Intolerância à lactose.

Quando o organismo passa a sentir muita falta dos nutrientes e sais minerais advindos do glúten, sintomas mais graves podem aparecer, como:

Osteoporose;

Cansaço;

Falta de ar;

Anemia (falta de absorção de ferro);

Queda de cabelo;

Perda de peso;

Desnutrição.

Qual o tratamento para doença celíaca?

A doença celíaca não tem cura e nem existe um medicamento para eliminar os sintomas. Assim, o pa ciente deve seguir uma dieta com total ausência de glúten para que os sintomas sejam eliminados.

Além disso, é recomendado acompanhamento nutricional para que outras doenças não sejam desencadeadas pela falta da proteína. Caso não seja devidamente tratada, a inflamação crônica do intestino delgado pode gerar tumores e nódulos no futuro.

Outro ponto de atenção é o cuidado com a contaminação cruzada. Como foi o caso de Isis Valverde, no qual partículas ou fragmentos de glúten entrem em contato com o alimento do paciente, especialmente durante a preparação e manipulação das refeições, os sintomas surgirão novamente.

Não há prevenção também. Por ser uma doença principalmente hereditária, não há como impedir sua manifestação no organismo. O paciente pode apenas tratá-la para manter uma boa qualidade de vida.

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