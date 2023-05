Doença da urina preta: homem tem diagnóstico confirmado para Síndrome de Haff

A- A+

O homem de 58 anos que está internado no Hospital dos Servidores do Estado, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife teve confirmado o diagnóstico de Síndrome de Haff, conhecida como "doença da urina preta".

Ele, que mora no bairro da Madalena, Zona Oeste da capital pernambucana, consumiu um peixe da espécie budião em 23 de abril, junto com três vizinhos.

As secretarias de Saúde do Recife e do Estado e o Ministério da Saúde, além de especialistas, permanecem em discussão e investigação sobre o caso, assim como monitoram o quadro do paciente.

"Somente com a finalização de todas as etapas da investigação epidemiológica, poderá haver uma definição por parte das autoridades sanitárias envolvidas", disse a Secretaria de Saúde do Recife, em nota.

Um dia após ingerir o alimento, o paciente, que tem histórico de hipertensão e outros fatores de risco, apresentou rigidez muscular, inchaço e dormência nas pernas, urina escurecida, elevação de CPK (contração rápida dos músculos) e hiperemia de tonsilas (aumento de vermelhidão).

O paciente foi internado no Hospital dos Servidores no dia 24 e transferido para a UTI da unidade no dia seguinte, 25 de abril.

Na unidade de saúde, foram coletadas amostras clínicas de sangue, urina e fezes do paciente, que seguiram para análise no Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE).

