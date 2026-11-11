A- A+

saúde Doença de Chagas: entenda como um vinho de patauá contaminado causou uma morte e 7 infecções no Pará Casos foram confirmados pela secretaria de saúde local

Um vinho de patuá, feito do fruto do patauá, uma palmeira nativa da Amazônia, contaminado causou a morte de uma pessoa e a infecção de outras sete com a doença de Chagas na cidade de Óbidos, no Pará.

Os casos foram confirmados em um boletim da Vigilância em Saúde local.

Ainda, segundo as autoridades, ao menos 33 pessoas foram expostas ao produto. Duas pessoas estão internadas, quatro fazem acompanhamento domiciliar, uma está em observação e as outras 26 continuam sob monitoramento.

"O Governo Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, orientou todas as unidades de saúde das zonas urbana e rural para que redobrem o alerta com o possível surgimento de novos pacientes com sinais que se assemelham aos da doença de chagas. Em casos de suspeita, a Vigilância em Saúde do município já definiu um plano de ação para o acolhimento e adoção dos procedimentos necessários, seguindo o mesmo protocolo que está sendo aplicado com os pacientes já infectados", diz o boletim, publicado nesta terça (10).

Os moradores relataram o consumo do vinho de patauá no período de 21 de setembro a 2 de outubro e sentiram os primeiros sintomas da doença de Chagas cerca de dois a três dias após a ingestão.

A cadeia de distribuição aponta que o fruto foi colhido originalmente na comunidade Breu, transportado para a Vila Liberdade para processamento e, em seguida, distribuído para consumo na Vila Liberdade e na comunidade Fuzil.

O que é a doença de Chagas?

A doença de Chagas é provocada pelo parasita Trypanosoma cruzi, transmitido pelos insetos conhecidos como barbeiros, de nome científico Panstrongylus noireaui.

A principal forma de contaminação é por meio da picada do barbeiro, que logo em seguida elimina o parasita nas fezes no local da ferida.

Além disso, se alimentos apresentarem barbeiros infectados com o parasita (ainda que estejam mortos) a doença também pode ser transmitida, como no caso do vinho.

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cerca de 70% daqueles que carregam o parasita permanecem de duas a três décadas na forma chamada de assintomática ou indeterminada da doença. Ainda assim, é importante estar atento aos sinais, que são:

Febre prolongada (mais de 7 dias);

Dores de cabeça;

Aparecimento de gânglios;

Crescimento do baço e do fígado;

Alterações elétricas do coração;

Inchaço na face ou nos membros;

Fraqueza intensa;

Manchas vermelhas na pele;

No caso de picada do barbeiro, pode aparecer uma lesão semelhante a um furúnculo no local;

Inflamação das meninges nos casos graves.

Segundo a fundação, na fase aguda, os sintomas duram de três a oito semanas. Na crônica, os sintomas estão relacionados aos distúrbios no coração, no esôfago e/ou no intestino consequentes de complicações da doença.

Segundo o Ministério da Saúde, na fase aguda, quando ocorrem os sinais, essa análise é baseada nas queixas e em fatores epidemiológicos, como a ocorrência de surtos na região, tratar-se de áreas endêmicas ou viagens recentes a essas localidades.

Para confirmar a infecção, a presença do parasita pode ser observada por meio de um exame de sangue comum. Existem métodos de análise diferentes a depender da fase da doença (aguda ou crônica), mas todos envolvem a coleta do material biológico.

No caso da doença crônica, o médico pode solicitar ainda exames de imagem, como radiografias, ultrassonografias e eletrocardiogramas, para avaliar as possíveis complicações nos órgãos que costumam ser mais acometidos.

Veja também