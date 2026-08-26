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Saúde Doença de Creutzfeldt-Jakob: maioria dos casos não tem origem conhecida pela ciência, dizem médicos Diagnóstico recebido pelo piloto e influenciador Lito Sousa costuma levar à morte em até 1 ano, segundo especialistas

Nos últimos dias, o nome da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) vem sendo bastante falado após o diagnóstico do piloto e influenciador Lito Sousa. A repercussão do caso trouxe bastante evidência à doença neurológica, que é rara, de rápida progressão e fatal.



Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) afirmam que apenas uma ou duas pessoas por milhão de habitantes são acometidas pela DCJ por ano no mundo.



O quadro clínico inicial da doença provoca demência e evolui para perdas motoras. No caso de Lito, que é conhecido pelo canal Aviões e Músicas, os primeiros sintomas da doença foram a perda de parte dos movimentos e dormência no braço esquerdo.



Segundo Mila Seidt, esposa do influenciador, Lito continua lúcido, mas perdeu movimentos e, mais recentemente, passou a perder parte da visão.

Os principais sintomas da Doença de Creutzfeldt-Jakob são a perda de memória do raciocínio, mudança de comportamento de personalidade, dificuldade para caminhar, dificuldade no equilíbrio, alterações visuais, dificuldade para falar e engolir e rigidez nos membros.



Causa

A complexidade da Doença de Creutzfeldt-Jakob já começa pela sua origem, por não ser considerada nem um vírus nem uma bactéria.

Como explica o neurocirurgião João Gabriel Gomes, a DCJ é causada por príons, que são proteínas que podem agir como um agente infeccioso caracterizadas pela alta estabilidade e resistência a diversos processos físico-químicos.



"Esses príons pegam as proteínas normais do cérebro e fazem com que essas proteínas também fiquem anormais. E isso leva a uma degeneração e a uma morte progressiva dos neurônios", pontuou.

João Gabriel Gomes, neurocirurgião | Foto: Arquivo Pessoal

O diagnóstico pode ser feito através de um exame de ressonância de encéfalo e eletroencefalograma, além de uma análise do líquido.

"Quando você junta todos esses dados, a gente consegue muitas vezes fazer o diagnóstico", afirmou o médico.

O neurocientista carioca Fabiano de Abreu acompanha, atualmente, dez casos de pacientes com a doença. De acordo com o especialista, o prognóstico costuma ser de até 1 ano.



A causa mais comum da DCJ é a de forma esporádica, não sendo contagiosa ou transmitida por convivência, abraço, saliva ou contato social.



"A mais comum é a forma esporádica, em que não se identifica uma causa externa nem uma mutação hereditária clara", explicou o neurocientista.

Fabiano de Abreu, neurocientista carioca, pesquisa a Doença de Creutzfeldt-Jakob e considera a enfermidade como uma das piores que existem | Foto: Divulgação

Outras formas são a genética, causada por variantes patogênicas no gene, e a iatrogênica, relacionada historicamente a determinados procedimentos médicos, tecidos ou instrumentos contaminados.



"As principais possibilidades são uma alteração espontânea da proteína, uma predisposição hereditária ou, excepcionalmente, uma exposição médica específica", disse Fabiano.



Tratamento e estudos clínicos

A rápida progressão da enfermidade é uma das principais razões para a falta de informações disponíveis sobre a DCJ, afirmam os médicos.



Atualmente, não existe na ciência um tratamento capaz de curar ou retardar os avanços da Doença de Creutzfeldt-Jakob.

"O tratamento é mais de suporte e controle dos sintomas para diminuir a dor, os movimentos involuntários, a ansiedade e a agitação do paciente", falou o médico João Gabriel Gomes.



Estudos clínicos estão sendo realizados no mundo, mas ainda estão em fase experimental. Familiares, amigos, fãs e outras autoridades vêm pedindo pela inclusão de Lito Sousa nessas pesquisas, sem obter sucesso até o momento.



Agora, o piloto e influenciador passará a receber tratamentos paliativos em casa, com sistema home-care e acompanhamento 24 horas.







É da vaca ou não é?

Para Fabiano de Abreu, que passou a se interessar em estudar a DCJ após a sua madrinha receber o diagnóstico e morrer da doença há 20 anos, a doença não pode ser considerada sinônimo de doença da vaca louca.



No entanto, uma variante da DCJ (vDCJ) foi associada à exposição ao agente da encefalopatia espongiforme bovina (BSE).



"O problema é que, em um caso individual, afirmar simplesmente que 'veio da carne' ou que 'não veio da carne' pode ser precipitado", lembrou.



Segundo o especialista, a incubação da variante pode ser muito longa: há estimativas de casos alimentares em que o intervalo provável entre exposição e doença chegou entre 9 e 21 anos.

Isso significa que, quando os sintomas aparecem, reconstruir com certeza tudo o que aquela pessoa consumiu durante décadas pode ser praticamente impossível.

A medicina consegue diferenciar os padrões de vDCJ e DCJ esporádica por idade, sintomas, ressonância, exames laboratoriais e, em casos definitivos, neuropatologia, mas isso não significa necessariamente identificar qual alimento específico esteve na origem da exposição.

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