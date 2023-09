Doença de Crohn: veja sintomas, causas e tratamentos

A- A+

A doença de Crohn é uma síndrome gastrointestinal crônica que, em geral, atinge o intestino delgado e o cólon, mas pode afetar outras partes do trato gastrointestinal. Considerada grave e fator de risco para o câncer de intestino, ela não manifesta uma razão específica para o desenvolvimento de seu quadro. Dentre os principais sintomas está a diarreia crônica.

Devido ao comportamento parecido, em muitos casos a doença de Crohn é confundida com a colite ulcerativa. Ela recebeu o nome de um dos autores de um dos primeiros artigos publicados sobre a doença, em 1932.

Quais os sintomas da doença de Crohn?

Entre os sintomas da doença de Crohn estão alguns sinais muito comuns em outras condições que afetam o trato gastrointestinal. Por isso, é necessário procurar um médico que realizará os exames necessários para formar o diagnóstico. São alguns dos sintomas:

Diarreia crônica;

Dor abdominal;

Perda de peso;

Febre;

Sangramento retal;

Fístulas (pequenos canais que conectam indevidamente partes do intestino)

Além disso, em alguns casos, a doença de Crohn pode apresentar sintomas que não estão ligados ao trato gastrointestinal, como:

Artrite;

Aftas;

Olhos inflamados, vermelhos, feridos e sensíveis à luz;

Desenvolvimento de erupções cutâneas ou doenças fúngicas dolorosas e avermelhadas nas pernas.

Como é realizado o diagnóstico da doença de Crohn?

De acordo com a Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn, o diagnóstico da doença ocorre após a realização de testes laboratoriais, exame físico e análise do histórico clínico do paciente.

A confirmação do diagnóstico e determinação do local afetado é feita por meio de exames radiológicos — raio-x do trânsito intestinal, ultrassom, tomografia e ressonância — e endoscópicos — colonoscopia, enteroscopia, cápsula endoscópica, endoscopia alta e biópsia.

A doença de Crohn tem maior incidência no período entre os 20 e os 30 anos, mas pode acometer pessoas de qualquer idade.

Como é o tratamento da Doença de Crohn?

O tratamento tem como objetivo conter a inflamação. O cuidado médico adequado à doença de Crohn é essencial, devido ao risco de desenvolvimento de condições gastrointestinais mais graves.

A depender do impacto da doença, em casos agudos, o paciente pode ser submetido à cirurgia e, também, à utilização de medicamentos imunosupressores. De modo geral, é necessário se manter afastado do tabagismo e estar atento à alimentação, que não pode incluir alimentos gordurosos. Atividades físicas também são recomendadas de forma moderada e é importante evitar situações de estresse.



Doença de Crohn tem cura?

A doença de Crohn não tem cura definitiva. Os medicamentos utilizados no tratamento da doença têm a intenção de manter os sintomas amenizados e a inflamação controlada.

Veja também

Diploma para jornalistas Especialistas defendem obrigatoriedade de diploma para jornalistas