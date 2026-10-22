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Saúde Doença de Newcastle: Ministério declara emergência zoosanitária em quatro municípios de SC Medida terá duração de 60 dias e atinge Nova Itaberaba, onde houve a detecção do caso, e três cidades próximas

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O Ministério da Agricultura (Mapa) declarou estado de emergência sanitária animal por 60 dias em quatro municípios do estado de Santa Catarina, em resposta a um foco da doença de Newcastle em uma granja comercial de perus de corte em Nova Itaberaba.

A emergência abrange a cidade e mais três municípios vizinhos: Águas Frias, Coronel Freitas e Nova Erechim. É o primeiro registro da doença em criação comercial no país desde julho de 2024.

O Mapa também notificou oficialmente a ocorrência à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e comunicou o foco aos parceiros comerciais bilaterais, compartilhando as informações técnicas iniciais sobre o evento e as medidas sanitárias adotadas.

O despovoamento sanitário do estabelecimento afetado teve início na segunda-feira, dia 19, e foi concluído na terça-feira. Atualmente, estão em andamento os procedimentos de limpeza e desinfecção das instalações, conforme os protocolos sanitários.

De acordo com o Mapa, paralelamente, seguem as ações de vigilância epidemiológica e de monitoramento das propriedades localizadas na área de restrição sanitária, além do controle do trânsito de animais e de outros materiais sujeitos às regras sanitárias estabelecidas.

O que é a doença de Newcastle

A doença de Newcastle é uma enfermidade viral que acomete aves domésticas e silvestres, afetando os sistemas respiratório, nervoso e digestivo dos animais.

A ocorrência em Santa Catarina não apresenta manifestação clínica. Ou seja, houve a detecção do vírus, mas não da doença nos animais confinados.

Embora a doença seja grave para aves, raramente acomete os humanos, provocando, nesses casos, apenas uma conjuntivite leve, levou ao fechamento da unidade.

Em nota, o Ministério da Agricultura ressaltou, na segunda-feira que "o consumo de produtos avícolas submetidos à inspeção oficial permanece seguro, sem contraindicações".

O ministério ressaltou que as ações de resposta à emergência contam com a atuação integrada de profissionais da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), do Mapa, da Prefeitura Municipal, da Polícia Civil e do Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (Icasa).

As equipes atuam nas atividades operacionais, na vigilância epidemiológica e no apoio às medidas de contenção.

Ainda de acordo com o Mapa, a atuação integrada do ministério com o serviço veterinário oficial de Santa Catarina busca impedir a disseminação da doença e preservar a condição sanitária da avicultura brasileira.

A detecção de um caso no Brasil pode afetar as produção de aves do país, que é o maior exportador de frango do mundo. Em ocorrências anteriores, grandes importadores suspenderam suas compras.

Foi o que ocorreu, por exemplo, em 2024, quando China e União Europeia cancelaram temporariamente compras do Brasil após um caso de Newcastle no Rio Grande do Sul.

Alguns países suspenderam as importações de aves do Brasil inteiro ou de Santa Catarina, entre eles China e Arábia Saudita.

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