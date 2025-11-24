DOGE não existe mais como departamento federal nos EUA, segundo agência

A- A+

O Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) foi desestruturado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo informações da Agência Reuters.

Lançado como um dos carros-chefes do novo governo americano em janeiro com a promessa de reduzir o tamanho e o escopo do governo, o programa não existe mais formalmente e seus principais funcionários foram designados a outras funções dentro do governo Trump.

Em uma entrevista à Agência Reuters, o diretor do Escritório de Gestão Pessoal dos Estados Unidos, Stott Kupor, apontou que o DOGE não é uma "entidade centralizada". Essas foram as primeiras declarações da Casa Branca sobre o tema.

A agência dominou os holofotes durante os primeiros meses do governo Trump por conta de seus movimentos rápidos para reduzir o número de funcionários de agências federais, cortar orçamentos ou redirecionar os trabalhos. De acordo com Kupor, o Escritório de Recursos Humanos do governo federal assumiu muitas das funções do DOGE.

Segundo a Reuters, dois funcionários importantes do DOGE foram realocados para o Estúdio Nacional de Design, uma agência criada por Trump por meio de uma ordem executiva em agosto. Um desses funcionários é Joe Gebbia, um dos fundadores do Airbnb. Essa nova agência tem a função de embelezar os sites do governo.

Já a chefe interina do DOGE, Amy Gleason, se tornou assessora do secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert Kennedy, em março e tem concentrado suas declarações públicas em seu papel no Departamento de Saúde.

Importância do DOGE

O fim do DOGE contrasta com a atenção dada à agência no começo do governo. Trump, o empresário Elon Musk e muitos assessores da Casa Branca publicaram muito conteúdo sobre os cortes governamentais nas redes sociais.

O DOGE diz ter reduzido bilhões de dólares em despesas, mas foi impossível verificar os números porque o departamento não fornecia um relatório público sobre o seu trabalho.

Em um comunicado enviado à Reuters, o governo Trump disse que o republicano continua focado nas missões do DOGE. "O presidente Trump recebeu um mandato claro para reduzir desperdícios, fraudes e abusos em todo o governo federal, e ele continua a cumprir ativamente esse compromisso".

Funcionários do governo Trump ainda não afirmaram abertamente que o DOGE não existe mais, apesar das rusgas públicas entre Trump e Musk e a saída do empresário de Washington. Mas Trump já sinalizou que o departamento faz parte do passado.

A ordem executiva do presidente americano que criou a agência aponta que o DOGE deveria continuar existindo até julho de 2026, mas o departamento perdeu seu poder. Além da descentralização do DOGE, a agência também não tem mais uma meta para a redução de funcionários de agências federais, de acordo com Kupor.



