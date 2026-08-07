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duplo homicídio Dois adolescentes de 15 anos são encontrados mortos em área de mata em Itapissuma Não há detalhes sobre a motivação e autoria do crime. Ninguém foi preso até o momento

Dois adolescentes de 15 anos foram encontrados mortos a tiros em uma área de mata na cidade de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, nessa quinta-feira (6).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 26º BPM realizaram buscas por dois adolescentes que estavam desaparecidos no bairro Cidade Criança.



Por volta das 14h, as equipes localizaram dois corpos em uma área de mata no bairro Cidade Industrial.



"O local foi isolado até a chegada dos órgãos competentes", destacou a PMPE.

Os nomes das vítimas não foram divulgados oficialmente. Também não há detalhes sobre a motivação e autoria do crime. Ninguém foi preso até o momento.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência de duplo homicídio consumado por meio da Equipe de Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte.



"Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime", afirmou a corporação.

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