Dois adolescentes de 12 e 13 anos e uma criança de 11, que haviam fugido de uma casa de acolhimento, foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), às margens da BR-232, em Caruaru, no Agreste.



Policiais realizavam uma ronda próximo à Delegacia da PRF na cidade, nessa quarta-feira (17), quando avistaram os garotos em situação de risco no acostamento da rodovia.



Durante a abordagem, a equipe descobriu que os três haviam fugido de uma casa de acolhimento do município, que abriga pessoas em situação de vulnerabilidade social.



Segundo a PRF, o trio pretendia ir a pé de Caruaru até a capital pernambucana.

Os policiais encaminharam os garotos ao Conselho Tutelar da cidade, para que eles pudessem receber acompanhamento assistencial.

