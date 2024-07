Dois aeroportos brasileiros estão entre os melhores do mundo. Saiba quais são eles

A- A+

Dois aeroportos brasileiros estão entre os dez melhores do mundo em 2024, de acordo com ranking internacional elaborado pela empresa AirHelp Score. Figuram na lista os aeroportos internacionais de Brasília, em quinto lugar, e o de Belém, no Pará, na nona posição.

Na primeira colocação do ranking, aparece o aeroporto de Hamad, no Qatar, seguido do Aeroporto da Cidade do Cabo, na África do Sul, em segundo lugar, e do aeroporto Chubu Centrair, no Japão, na terceira posição.

Nesta edição foram listados 239 aeroportos avaliados por 17,5 mil usuários de 64 países.

O levantamento analisou dados de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024 em três categorias: pontualidade dos voos, opinião dos clientes quanto à qualidade dos serviços oferecidos (equipe do aeroporto, tempo de espera, acessibilidade e limpeza) e qualidade das lojas e restaurantes.

Boa pontuação

O aeroporto internacional de Brasília obteve nota 8,6 para pontualidade dos voos, 8,0 para qualidade do serviço e 7,9 para qualidade de alimentação e lojas, alcançando 8,32 como nota final. O terminal foi concedido em 2012 e é opertados pela Corporación América Airports.

Já o aeroporto internacional de Belém recebeu nota 8,3 para pontualidade dos voos, 8,1 para qualidade do serviço e 8,3 para qualidade de alimentação e lojas, atingindo 8,26 como nota final. O terminal é operado pela empresa Norte da Amazônia AirPorts (NOA), que ganhou a concessão em 2023.

“Neste ano o Brasil registrou menos destaques no ranking em relação aos levantamentos anteriores, com apenas dois aeroportos entre os dez melhores do mundo. Os aeroportos de Brasília e Belém mantiveram-se nas primeiras posições com boas avaliações", disse em nota Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil.

Na relação dos 20 melhores aeroportos do mundo aparecem mais dois brasileiros: o aeroporto internacional de Recife/ Guararapes, na 14ª colocação, e o aeroporto internacional Belo Horizonte/ Tancredo Neves, no 19º lugar.

Publicada desde 2015, o AirHelp Score é a avaliação mais abrangente e de companhias aéreas e aeroportos com o objetivo de ajudar os passageiros a planejarem melhor seus voos.

