Dois ataques a tiros deixam 27 mortos na África do Sul
No primeiro incidente, oito homens armados com rifles invadiram um bar no oeste de Joanesburgo na noite de sábado (26) e mataram 17 pessoas, além de ferir outras 15
Pelo menos 27 pessoas morreram em dois ataques a tiros ocorridos na África do Sul, um em Joanesburgo e outro nos arredores da Cidade do Cabo, informou a polícia.
No primeiro incidente, oito homens armados com rifles invadiram um bar no oeste de Joanesburgo na noite de sábado (26) e mataram 17 pessoas, além de ferir outras 15.
Segundo a polícia, eles abriram fogo contra clientes que bebiam do lado de fora do estabelecimento antes de entrar no local e continuar disparando. Entre as vítimas há 13 homens e quatro mulheres.
"Ao que tudo indica, revistaram alguns clientes e pegaram seus celulares antes de fugir do local em dois veículos sem placa", disse a polícia.
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As autoridades desconhecem o motivo do ataque e acrescentaram que os suspeitos incendiaram dois veículos antes de fugir.
O segundo ataque ocorreu na madrugada deste domingo (27), no município de Lwandle, nos arredores da Cidade do Cabo, onde dez pessoas foram mortas e outras 11 ficaram feridas, afirmou a polícia.
Homens armados invadiram um espaço de entretenimento às 1h46, horário local, e abriram fogo contra os clientes.
Cinco das vítimas morreram no local do ataque, enquanto as demais faleceram a caminho do hospital.
Nenhum suspeito dos ataques foi detido, informou a polícia.
Ataques semelhantes ocorrem em um contexto de violência armada persistente na África do Sul, onde a circulação de armas legais e ilegais alimenta crimes frequentemente relacionados a rivalidades entre grupos criminosos e disputas na economia informal.