Dois ataques jihadistas deixaram 40 mortos em Burkina Faso

Ao menos 40 pessoas, entre elas auxiliares civis do exército, morreram no fim de semana em dois ataques realizados por supostos jihadistas no oeste de Burkina Faso, indicaram fontes de segurança e testemunhas nesta terça-feira (30).

No sábado, um comboio foi "alvo de um ataque de homens armados" perto de Bourasso, indicou em nota o governo da região de Boucle du Mouhoun, perto da fronteira com o Mali.

No ataque morreram "cerca de 20 pessoas", principalmente voluntários civis que trabalham como forças auxiliares do exército, indicou um responsável local, que pediu anonimato.

Uma fonte do serviço de segurança confirmou o ataque e destacou que o apoio aéreo mobilizado após a emboscada "conseguiu detectar e neutralizar cerca de 30 terroristas" ao nordeste de Bourasso.

Por outro lado, no domingo, outro grupo de supostos jihadistas realizou um ataque na cidade de Ouakara, em Boucle du Mouhoun, segundo a mesma fonte de segurança. Uma testemunha afirmou que os agressores mataram ao menos 20 pessoas.

Os ataques se multiplicam há semanas nessa região.

Burkina Faso, palco de dois golpes de Estado militares em 2022, enfrenta desde 2015 uma espiral de violência jihadista que surgiu anos antes nos vizinhos Mali e Níger.

Desde então, a violência já causou a morte de mais de 10.000 civis e militares, segundo ONGs, e deixou mais de dois milhões de deslocados internos.

Burkina tem cerca de 50.000 auxiliares civis do exército, que recebem entre um e dois meses de treinamento e pagaram um preço alto na luta antijihadista.

