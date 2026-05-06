Vírus
Dois aviões com casos suspeitos de hantavírus decolaram de Cabo Verde
Segundo o site Flightradar24, a primeira aeronave decolou para Amsterdã, onde a previsão era de que pousasse por volta das 19h30 (14h30 no horário de Brasília), mas o destino do outro não foi especificado
Um avião transportando algumas das pessoas que se acredita estarem infectadas com hantavírus, passageiros do navio de cruzeiro MV Hondius, decola do Aeroporto Internacional Nelson Mandela, em Praia, capital de Cabo Verde, em 6 de maio de 2026 - Foto: AFP/Divulgação
Três pessoas com suspeitas de terem contraído hantavírus foram retiradas, nesta quarta-feira (6), por ambulância aérea do Aeroporto da Praia, em Cabo Verde, com destino aos Países Baixos, confirmou um jornalista da AFP.
Os três, dois tripulantes infectados e um contato próximo, cujo estado de saúde é "estável", já foram retirados anteriormente por barco do cruzeiro MV Hondius, anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS).
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Segundo o site Flightradar24, o primeiro avião decolou para Amsterdã, onde a previsão era de que pousasse por volta das 19h30 (14h30 no horário de Brasília), mas o destino do segundo avião não foi especificado.