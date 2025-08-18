Seg, 18 de Agosto

SAÚDE

Dois bebês prematuros morrem por suposta contaminação de detergente em hospital na Itália

Autoridades em Bolzano suspeitam que bactéria Serratia, presente em detergentes, possa ter causado a infecção que levou às mortes; demais bebês permanecem estáveis

Dois bebês prematuros morrem por suposta contaminação de detergente em hospital na Itália  - Foto: Pixabay

Dois recém-nascidos prematuros morreram no Hospital San Maurizio, em Bolzano, no norte da Itália, possivelmente em decorrência de uma grave infecção bacteriana. A bactéria identificada pertence ao gênero Serratia, comum no ambiente, mas capaz de causar infecções graves em pessoas com sistema imunológico enfraquecido, como bebês prematuros.

Inicialmente, autoridades consideraram que a bactéria poderia ter sido trazida por uma mãe para a unidade de terapia intensiva neonatal. No entanto, novas investigações indicam que o detergente usado para lavar louça no hospital pode estar contaminado e ser o veículo da infecção.

Como medida preventiva, o produto foi suspenso em todos os hospitais da província de Bolzano, enquanto análises complementares são realizadas. As informações são do jornal italiano Corriere Dell'Alto Adige.

 

O Núcleo de Antifraudes e Saúde (NAS) dos Carabinieri — força policial italiana — realizou inspeções nas unidades de saúde para identificar a origem da contaminação. A Empresa de Saúde do Alto Ádige ressaltou que a suspensão do detergente é preventiva e que a investigação, conduzida em sigilo, ainda não descarta a abertura de um inquérito por homicídio culposo.

Outros dez recém-nascidos prematuros internados no hospital permanecem estáveis. A maternidade e os demais setores do hospital continuam funcionando normalmente.

Como precaução, gestantes de risco — especialmente com gestações abaixo da 32ª semana — foram temporariamente transferidas para o Hospital Santa Chiara, em Trento. Três pacientes foram transferidas nos últimos dias, e uma delas deu à luz sem complicações.

As autoridades italianas seguem investigando a origem da bactéria.

