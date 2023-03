A- A+

Sertão Dois caminhões com carga contrabandeada avaliada em R$ 10 milhões foram apreendidos no Sertão Em um dos veículos foram encontrados 2,2 mil aparelhos de TV a cabo ilegais; 447,8 mil óculos e 7,1 mil perfumes

Dois caminhões com produtos contrabandeados, avaliados em R$ 10 milhões, foram apreendidos na BR-316, em Trindade, e na BR-428, em Petrolina, as duas no Sertão de Pernambuco, nessa quarta-feira (29).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos haviam saído de Teresina, no Piauí, em direção a São Paulo. As mercadorias estavam sem nota fiscal.

No veículo abordado em Trindade, foram encontrados 2,2 mil aparelhos de TV a cabo ilegais; 447,8 mil óculos; 7,1 mil perfumes; 6 mil agulhas de tatuagem; 830 Tênis e 23,6 mil cuecas. A carga está avaliada em R$ 10 milhões.

Com o motorista foram encontrados 19 comprimidos de rebite, droga que mantém o usuário em estado de alerta. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro.

Em Petrolina, a carga apreendida foi lacrada e ainda será contabilizada, segundo a PRF. Os produtos estão acondicionados em material plástico com numeração e informações em língua estrangeira.



O motorista do caminhão foi levado para a Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro, na Bahia.



Eles poderão responder por contrabando, que prevê pena de dois a cinco anos de prisão.

Veja também

estados unidos Nove militares morrem em acidente com helicópteros do exército dos EUA