VENEZUELA Dois campesinos são detidos na Venezuela por "comemorar" queda de Maduro No País vigora um estado de exceção que pune com prisão qualquer apoio à operação de detenção do presidente deposto e de sua esposa

Dois campesinos foram detidos na Venezuela por "comemorar" a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, informou uma ONG nesta quarta-feira (7).

Na Venezuela vigora um estado de exceção que pune com prisão qualquer apoio à operação de detenção do presidente deposto e de sua esposa, Cilia Flores, em 3 de janeiro, durante um ataque militar americano em Caracas e a outros três estados do país.

O casal Maduro é réu na Justiça federal dos Estados Unidos em Nova York por tráfico de drogas, entre outras acusações.

"Estamos esperando para ver se serão apresentados nos tribunais" após sua detenção em 5 de janeiro, disse à AFP o advogado Gonzalo Himiob da ONG Foro Penal, defensora de presos por razões políticas. "São agricultores muito humildes", acrescentou.

Os dois irmãos de 64 e 65 anos são campesinos da localidade de Río Negro, no estado de Mérida (oeste). "Estavam em estado de embriaguez e foram para a frente de sua casa comemorar que haviam capturado o senhor Maduro", detalhou o advogado.

"Deram tiros para o alto com as armas que normalmente são mantidas em fazendas e propriedades rurais, fazendo piadas com seus vizinhos que são pró-governo", que depois os denunciaram às autoridades, assinalou Himiob.

Estas são as primeiras detenções sob esta acusação no mandato de Delcy Rodríguez, que assumiu a presidência de forma interina e está sob a pressão de Donald Trump.

Na Venezuela não foram registradas manifestações nem declarações públicas de apoio à incursão militar dos Estados Unidos.

O temor reina depois que protestos espontâneos contra a contestada reeleição de Maduro em 2024 terminaram com a repressão das autoridades e a prisão de mais de duas mil pessoas em 48 horas.

A ONG Foro Penal contabiliza 806 presos por razões políticas na Venezuela, entre os quais há 175 militares.

