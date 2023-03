A- A+

Agreste Dois ciclistas morrem após serem atropelados no acostamento de BR em Bezerros As vítimas eram dois homens de 38 e 41 anos

Dois ciclistas morreram atropelados na manhã desta sexta-feira (3), no quilômetro 105,7 da BR-232, em Bezerros, no Agreste Central de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para o acidente, os ciclistas estavam no acostamento da rodovia.

As vítimas eram dois homens de 38 e 41 anos e morreram ainda no local.

O motorista do veículo que atropelou os ciclistas não permaneceu no local do acidente, mas uma placa foi localizada, segundo a polícia.

Essa placa encontrada é de um carro, mas a PRF destaca que ainda não é possível afirmar se foi esse o veículo envolvido no acidente. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Por volta das 9h, segundo informações da PRF, os corpos das vítimas ainda estavam no acostamento. Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) são aguardados.

Veja também

Zona da Mata Sul Mulher e filho de 3 anos são encontrados mortos em Pombos, na Mata Sul; pai da criança é preso