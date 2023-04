Foram encontrados, na noite desta sexta-feira (28), mais dois corpos em meio aos escombros do edifício Leme, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. O prédio desabou na noite da quinta-feira (27).

Os bombeiros ainda não conseguiram identificar de quem seriam.

Em nota, os bombeiros confirmaram as duas mortes:

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informa que as duas vítimas localizadas já foram retiradas dos escombros do desmoronamento do Edifício Leme em Jardim Atlântico. As duas vítimas do sexo feminino, estavam em óbito quando foram encontradas pelas equipes de busca e resgate. O trabalho do CBMPE continua com ênfase na busca da última pessoa desaparecida.