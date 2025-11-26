Qua, 26 de Novembro

ATAQUE

Dois efetivos da Guarda Nacional são atacados a tiros perto da Casa Branca

A porta-voz do governo assinalou que "a Casa Branca foi informada sobre essa situação trágica e o presidente [Donald Trump] mantém-se a par"

Um policial da Polícia Metropolitana caminha entre viaturas perto da cena de um crime após um tiroteio no centro de Washington, D.C., em 26 de novembro de 2025.Um policial da Polícia Metropolitana caminha entre viaturas perto da cena de um crime após um tiroteio no centro de Washington, D.C., em 26 de novembro de 2025. - Foto: Drew Angerer / AFP

Dois integrantes da Guarda Nacional foram atacados a tiros em Washington, perto da Casa Branca, anunciou a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, um incidente descrito pelo governo como uma "situação trágica".

"Peço a vocês que rezem comigo pelos guardas nacionais baleados há pouco em Washington", escreveu Noem, sem detalhar o estado das duas vítimas.

A porta-voz do governo, Karoline Leavitt, assinalou, por sua vez, que "a Casa Branca foi informada sobre essa situação trágica e o presidente [Donald Trump] mantém-se a par". Um suspeito foi preso, segundo a polícia.

