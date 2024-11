Dois foguetes de sinalização caem perto da casa de Netanyahu

Dois foguetes de sinalização caíram neste sábado (16) em frente à residência do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que não estava no local, informaram os serviços de segurança israelenses, classificando o ocorrido como um "incidente grave".

"Dois sinalizadores caíram em um pátio em frente à residência do primeiro-ministro", em Cesareia, no centro do país, afirmaram a polícia e a agência de segurança interna Shin Bet em um comunicado conjunto.

"O primeiro-ministro e sua família não estavam na casa", acrescentaram.