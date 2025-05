Dois funcionários da embaixada israelense são baleados e mortos em Washington, dizem autoridades

A- A+

Dois assessores da embaixada israelense foram baleados e mortos do lado de fora de um evento no Museu Judaico da Capital, em Washington, na noite de quarta-feira, disseram funcionários do governo.

"Dois funcionários da embaixada israelense foram mortos esta noite perto do Museu Judaico em Washington DC", escreveu Kristi Noem, secretária de Segurança Interna, nas redes sociais. "Estamos investigando ativamente e trabalhando para obter mais informações para compartilhar. Por favor, ore pelas famílias das vítimas".

BREAKING: Chaotic scene tonight inside Washington DC Capitol Jewish Museum where, just outside, 2 people (potentially Israeli diplomatic) who may have been attending an American Jewish Committee Young Diplomats event (one I organized years ago) shot & killed.



Per the report… https://t.co/j563rGWuDP pic.twitter.com/A0yROASJVZ — Houman David Hemmati, MD, PhD (@houmanhemmati) May 22, 2025

A procuradora-geral Pam Bondi postou nas redes sociais que estava "no local do horrível tiroteio do lado de fora do Museu Judaico da Capital de Washington, DC", ao lado da procuradora interina dos EUA em Washington, Jeanine Pirro.

2 MORTS DANS UNE ATTAQUE ANTISÉMITE ET ANTISIONISTE À WASHINGTON, DC: 2 israéliens tués devant le musée Juif

L’ambassade d’Israel aux États Unis confirme qu’un de ses employé et sa femme ont été tues a bout portant devant le musée Juif de Washington

Le tireur aurait… pic.twitter.com/oXxm2FBG2N — E. David Benaym (@benaym) May 22, 2025

Tal Naim Cohen, porta-voz da embaixada israelense, escreveu nas redes sociais que os dois funcionários foram baleados "à queima-roupa".

Ted Deutch, executivo-chefe do Comitê Judaico Americano, confirmou que seu grupo sediou o evento e disse: "Estamos devastados que um ato indescritível de violência tenha ocorrido fora do local". Ele disse que os funcionários do grupo estavam pensando "apenas" nos feridos e em suas famílias.





O evento foi descrito online como uma "Recepção de Jovens Diplomatas do AJC ACCESS", destinada a reunir "jovens profissionais judeus" entre 22 e 45 anos, bem como a comunidade diplomática de Washington.

Kash Patel, diretor do FBI, disse que seu escritório estava trabalhando com funcionários do Departamento de Polícia Metropolitana para investigar o caso, acrescentando que mais atualizações viriam à medida que as informações se tornassem disponíveis.

Funcionários do escritório de campo do FBI em Washington postaram nas redes sociais que "não há ameaça contínua à segurança pública".

Não havia informações imediatas sobre quem estava por trás do tiroteio.

O senador Chuck Schumer, democrata de Nova York e líder da minoria, postou nas redes sociais: "Este tiroteio repugnante parece ser outro exemplo horrível de antissemitismo que, como sabemos, é muito desenfreado em nossa sociedade. Estou orando por aqueles que foram mortos, todos os afetados e suas famílias."

