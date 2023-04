Dois funcionários de escola estadual em Casa Amarela, no Recife, são presos por desvio de merenda

A- A+

Dois funcionários de uma escola estadual localizada em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, foram presos nessa quarta-feira (19), por desvio de merenda.



A prisão ocorreu após populares denunciarem o caso a agentes da Companhia Independente de Policiamento com Motocicletas (CIPMoto), que foram até a Escola de Referência em Ensino Médio Clotilde de Oliveira, onde o crime acontecia.



Ao chegar no local, o efetivo encontrou um auxiliar de serviços gerais no estacionamento da escola, próximo ao seu veículo, e o questionou sobre o desvio dos alimentos.



O trabalhador confessou a prática delituosa e abriu o porta-malas do carro, onde foram encontradas várias caixas com mantimentos. O suspeito também informou que teve a ajuda de uma cozinheira da unidade.

Ao ser abordada, a mulher também admitiu a participação no desvio da merenda, confirmando que a prática da dupla era rotineira.



Foram recuperados 44kg de alimentos diversificados, como café, açúcar, cuscuz, feijão, achocolatados, creme de leite, óleo, além de um liquidificador e mil pratos descartáveis.

Foto: Divulgação/PMPE

Segundo a PM, os envolvidos, acompanhados pela diretora da escola, qualificada como testemunha, foram conduzidos à Central de Plantões da Capital, onde foram autuados em flagrante pelo crime de peculato.

