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Mundo Dois funcionários de ONG norueguesa morrem em bombardeio russo na Ucrânia O ataque ocorreu em Novopetrivka, um povoado a cerca de 40 quilômetros da linha de frente, acrescentou.

Dois funcionários ucranianos da ONG norueguesa especializada em desminagem Norsk Folkehjelp morreram em um bombardeio russo na região de Kherson, no sul, onde também foram registrados cinco feridos, informaram autoridades locais nesta quarta-feira (24).

"Seis membros da nossa equipe foram afetados: um deles perdeu a vida" e outros cinco estão feridos, um deles "em estado grave", disse à AFP Bujar Hoxha, chefe da missão da Norsk Folkenhjelp na Ucrânia.

Mais tarde, porém, o chefe da administração militar regional, Oleksander Prokudin, informou que um segundo funcionário tinha morrido por causa dos ferimentos.

"Os médicos lutaram desesperadamente para salvar a vida deste homem de 25 anos, mas seus ferimentos eram graves demais", disse Produkin no Telegram.

O primeiro falecido tinha 24 anos. Ambos os mortos eram especialistas em desminagem, segundo a mesma fonte.

O ataque ocorreu em Novopetrivka, um povoado a cerca de 40 quilômetros da linha de frente, acrescentou.

A ONG norueguesa informou, em um comunicado, que tem mais de 450 funcionários na Ucrânia.

A região de Kherson, parcialmente ocupada pelas forças de Moscou, costuma ser alvo de bombardeios desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, no final de fevereiro de 2022.

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