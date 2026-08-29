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Metrô Dois funcionários sofrem queimaduras após choque elétrico durante manutenção no Metrô do Recife Acidente aconteceu na Subestação Recife; CBTU diz que empregados receberam alta e abrirá sindicância

Dois funcionários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) sofreram queimaduras durante um serviço de manutenção em uma subestação de energia do Metrô do Recife, na tarde desta sexta-feira (28).

O acidente aconteceu por volta das 17h15, na Subestação Recife, localizada ao lado da Estação Recife, no bairro de São José, na área central da capital pernambucana.

Os trabalhadores estavam verificando uma falha identificada na Linha Sul quando foram atingidos por uma descarga elétrica. O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro) informou que os dois não tiveram ferimentos graves.

A CBTU, no entanto, esclareceu que não houve eletrocussão. Segundo a companhia, durante a atividade de manutenção ocorreu um arco elétrico, que provocou queimaduras nos membros superiores dos dois profissionais.

Atendimento

Após o acidente, os funcionários foram encaminhados para hospitais particulares. De acordo com a CBTU, ambos estavam conscientes, foram avaliados e receberam os cuidados médicos necessários. Após a conclusão dos procedimentos, os dois trabalhadores receberam alta hospitalar.

Ainda segundo os relatos, os trabalhadores utilizavam equipamentos de proteção e a energia estaria desligada no momento da atividade.

O acidente não provocou alterações na operação do Metrô do Recife.

Sindicância

A CBTU informou que vai instaurar uma Comissão de Sindicância para investigar as circunstâncias do acidente. A apuração deverá analisar as condições em que o serviço era realizado e os fatores que levaram à ocorrência do arco elétrico.

O Sindmetro também informou que acompanha o caso e que técnicos atuam para identificar as causas do acidente.

Confira a nota da CBTU na íntegra

A CBTU informa que, na tarde desta sexta-feira (28/08), por volta das 17h15, dois empregados realizavam uma atividade de manutenção na Subestação Recife quando ocorreu um arco elétrico, ocasionando queimaduras nos membros superiores dos profissionais. Imediatamente após o ocorrido, os empregados foram encaminhados a hospitais particulares para receber atendimento médico. Ambos estavam conscientes no momento do encaminhamento, foram devidamente avaliados e receberam os cuidados necessários. Após a conclusão dos procedimentos médicos, os dois profissionais receberam alta hospitalar. A CBTU esclarece que não houve eletrocussão. As lesões registradas foram decorrentes das queimaduras provocadas pelo arco elétrico. A Companhia informa ainda que será instaurada uma Comissão de Sindicância para realizar uma apuração rigorosa, técnica e responsável das circunstâncias do ocorrido, buscando esclarecer todos os fatos e as condições em que o acidente aconteceu. A CBTU reitera seu compromisso com a segurança e o bem-estar de seus empregados e assegura que todas as medidas cabíveis serão adotadas a partir dos resultados da apuração, com seriedade, responsabilidade e transparência institucional.

Trabalhador morreu eletrocutado em junho

O episódio ocorre pouco mais de dois meses após a morte de um funcionário da CBTU durante uma atividade de manutenção na rede aérea do Metrô do Recife.

Na madrugada de 11 de junho, Tiago Barbosa dos Santos, de 40 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica durante um serviço próximo à Estação Tejipió, na Zona Oeste do Recife.

Segundo o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, o trabalhador estava em cima de um carro-torre, veículo utilizado para acessar a rede aérea, quando sofreu o acidente. Testemunhas informaram que a descarga teria sido superior a 3 mil volts.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. Quando os militares chegaram, o trabalhador já estava sem vida.

À época, o Sindmetro afirmou que se tratava do primeiro acidente fatal envolvendo um trabalhador em serviço no sistema metroviário do Recife.

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