Dois garis são mortos a tiros enquanto trabalhavam em ginásio de Camaragibe
Vítimas, de 29 e 34 anos, eram reeducandos do sistema prisional e não tiveram os nomes divulgados
Dois garis que prestavam serviço à Prefeitura de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, foram mortos a tiros enquanto trabalhavam.
O caso aconteceu dentro de um ginásio, no bairro Vila da Fábrica, nessa quinta-feira (30).
As vítimas, de 29 e 34 anos, eram reeducandos do sistema prisional, segundo informou a gestão da cidade, e não tiveram os nomes divulgados.
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do 20º BPM foram acionados para a ocorrência de duplo homicídio.
Ao chegar ao local, o efetivo encontrou uma das vítimas morta. O segundo trabalhador havia sido socorrido por populares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade hospitalar da localidade.
"A área foi isolada até a chegada dos órgãos competentes", afirmou a PM.
Leia também
• Velocidade máxima da Avenida Boa Viagem será reduzida para 50 km/h após conclusão de obras na orla
• Mamógrafo Móvel do Recife oferta duas mil vagas em agosto; saiba como realizar exame
• Petrolina: 52 quilos de entorpecentes são apreendidos em operação contra tráfico de drogas
Já a Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência de homicídio consumado por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime.
Em nota, a prefeitura de Camaragibe prestou solidariedade aos familiares dos dois reeducandos do sistema prisional que "perderam a vida enquanto desempenhavam atividades laborais vinculadas à administração municipal".
"A Prefeitura reafirma seu compromisso com as políticas públicas de ressocialização, reconhecendo a importância do trabalho como instrumento de reintegração social, e informa que manterá a parceria para o recebimento de reeducandos na administração municipal", destaca o comunicado.
A prefeita informa ainda que adotará medidas para reforçar a segurança nos locais de trabalho, buscando oferecer condições mais adequadas para o desempenho das atividades e a proteção de todos os envolvidos.
Confira nota na íntegra:
"A Prefeitura de Camaragibe manifesta solidariedade aos familiares dos dois reeducandos do sistema prisional que perderam a vida na manhã desta quinta-feira (30/07), enquanto desempenhavam atividades laborais vinculadas à administração municipal.
A gestão municipal informa que acompanha o caso e confia na apuração dos fatos pelas autoridades competentes, responsáveis por esclarecer as circunstâncias do ocorrido.
A Prefeitura reafirma seu compromisso com as políticas públicas de ressocialização, reconhecendo a importância do trabalho como instrumento de reintegração social, e informa que manterá a parceria para o recebimento de reeducandos na administração municipal.
Além disso, serão adotadas medidas para reforçar a segurança nos locais de trabalho, buscando oferecer condições cada vez mais adequadas para o desempenho das atividades e a proteção de todos os envolvidos."