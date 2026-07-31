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Investigação Dois garis são mortos a tiros enquanto trabalhavam em ginásio de Camaragibe Vítimas, de 29 e 34 anos, eram reeducandos do sistema prisional e não tiveram os nomes divulgados

Dois garis que prestavam serviço à Prefeitura de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, foram mortos a tiros enquanto trabalhavam.



O caso aconteceu dentro de um ginásio, no bairro Vila da Fábrica, nessa quinta-feira (30).



As vítimas, de 29 e 34 anos, eram reeducandos do sistema prisional, segundo informou a gestão da cidade, e não tiveram os nomes divulgados.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do 20º BPM foram acionados para a ocorrência de duplo homicídio.



Ao chegar ao local, o efetivo encontrou uma das vítimas morta. O segundo trabalhador havia sido socorrido por populares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade hospitalar da localidade.



"A área foi isolada até a chegada dos órgãos competentes", afirmou a PM.

Já a Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência de homicídio consumado por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime.



Em nota, a prefeitura de Camaragibe prestou solidariedade aos familiares dos dois reeducandos do sistema prisional que "perderam a vida enquanto desempenhavam atividades laborais vinculadas à administração municipal".



"A Prefeitura reafirma seu compromisso com as políticas públicas de ressocialização, reconhecendo a importância do trabalho como instrumento de reintegração social, e informa que manterá a parceria para o recebimento de reeducandos na administração municipal", destaca o comunicado.



A prefeita informa ainda que adotará medidas para reforçar a segurança nos locais de trabalho, buscando oferecer condições mais adequadas para o desempenho das atividades e a proteção de todos os envolvidos.



Confira nota na íntegra:

"A Prefeitura de Camaragibe manifesta solidariedade aos familiares dos dois reeducandos do sistema prisional que perderam a vida na manhã desta quinta-feira (30/07), enquanto desempenhavam atividades laborais vinculadas à administração municipal.

A gestão municipal informa que acompanha o caso e confia na apuração dos fatos pelas autoridades competentes, responsáveis por esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com as políticas públicas de ressocialização, reconhecendo a importância do trabalho como instrumento de reintegração social, e informa que manterá a parceria para o recebimento de reeducandos na administração municipal.

Além disso, serão adotadas medidas para reforçar a segurança nos locais de trabalho, buscando oferecer condições cada vez mais adequadas para o desempenho das atividades e a proteção de todos os envolvidos."

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