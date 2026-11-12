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Europa Dois guardas franceses desmaiam durante recepção de presidente eslovaco por Macron Imagens mostram um dos guardas cambaleando antes de cair no chão e bater contra uma coluna do Palácio do Eliseu

Dois integrantes da Guarda Republicana francesa desmaiaram quase ao mesmo tempo na quarta-feira (11) diante do Palácio do Eliseu, enquanto o presidente Emmanuel Macron recebia o presidente da Eslováquia, Peter Pellegrini, segundo imagens transmitidas pela televisão e uma fonte da Presidência francesa.

Como é habitual na chegada de chefes de Estado estrangeiros, integrantes da Guarda Republicana formaram uma guarda de honra, vestidos com uniformes de gala e portando sabres, para receber Pellegrini na noite de quarta-feira (11).

As imagens mostram um dos guardas cambaleando antes de cair no chão e bater contra uma coluna do Palácio do Eliseu. A espada cerimonial também caiu.

Macron e seus colaboradores foram imediatamente ajudá-lo, segundo imagens registradas por um fotógrafo da AFP. O jornal Le Parisien informou que um segundo guarda também desmaiou, mas fora do enquadramento da câmera. Macron demonstrou preocupação e, em seguida, apressou-se para receber seu homólogo eslovaco.

Uma fonte da Presidência francesa, que pediu anonimato, informou à AFP que os dois guardas haviam sofrido episódios de desmaio e que não seriam feitos outros comentários sobre o caso.

"Ambos receberam atendimento médico rapidamente e está tudo bem", acrescentou a fonte.

A Guarda Republicana, que integra a Gendarmaria francesa, é responsável pelas honras militares na França.

As cerimônias geralmente exigem que seus integrantes permaneçam em pé por longos períodos, usando uniformes pesados e segurando os sabres na posição vertical.

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