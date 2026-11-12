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Europa

Dois guardas franceses desmaiam durante recepção de presidente eslovaco por Macron

Imagens mostram um dos guardas cambaleando antes de cair no chão e bater contra uma coluna do Palácio do Eliseu

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O presidente francês Emmanuel Macron (à esquerda) observa um membro da Guarda Republicana desmaiar em posição de sentido, antes da chegada do presidente da Eslováquia ao Palácio do Eliseu, em Paris, em 11 de novembro de 2026O presidente francês Emmanuel Macron (à esquerda) observa um membro da Guarda Republicana desmaiar em posição de sentido, antes da chegada do presidente da Eslováquia ao Palácio do Eliseu, em Paris, em 11 de novembro de 2026 - Foto: Guillaume Saligot/AFP

Dois integrantes da Guarda Republicana francesa desmaiaram quase ao mesmo tempo na quarta-feira (11) diante do Palácio do Eliseu, enquanto o presidente Emmanuel Macron recebia o presidente da Eslováquia, Peter Pellegrini, segundo imagens transmitidas pela televisão e uma fonte da Presidência francesa.

Como é habitual na chegada de chefes de Estado estrangeiros, integrantes da Guarda Republicana formaram uma guarda de honra, vestidos com uniformes de gala e portando sabres, para receber Pellegrini na noite de quarta-feira (11).

As imagens mostram um dos guardas cambaleando antes de cair no chão e bater contra uma coluna do Palácio do Eliseu. A espada cerimonial também caiu.

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Macron e seus colaboradores foram imediatamente ajudá-lo, segundo imagens registradas por um fotógrafo da AFP. O jornal Le Parisien informou que um segundo guarda também desmaiou, mas fora do enquadramento da câmera. Macron demonstrou preocupação e, em seguida, apressou-se para receber seu homólogo eslovaco.

Uma fonte da Presidência francesa, que pediu anonimato, informou à AFP que os dois guardas haviam sofrido episódios de desmaio e que não seriam feitos outros comentários sobre o caso.

"Ambos receberam atendimento médico rapidamente e está tudo bem", acrescentou a fonte.

A Guarda Republicana, que integra a Gendarmaria francesa, é responsável pelas honras militares na França.

As cerimônias geralmente exigem que seus integrantes permaneçam em pé por longos períodos, usando uniformes pesados e segurando os sabres na posição vertical.

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