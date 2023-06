A- A+

Sertão Dupla é presa pela PRF com 179,8 kg de maconha em caminhonete, na BR-232, em Arcoverde Prisão ocorreu durante fiscalização no km 250 da rodovia, nessa terça-feira (27)

Dois homens foram presos com mais de 179 kg de maconha durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em Arcoverde, no Sertão pernambucano.



Segundo a corporação, policiais atuavam no km 250 da rodovia, nessa terça-feira (27), quando perceberam que, ao avistar a viatura da PRF, o motorista de uma caminhonete se distanciou de um caminhão que seguia a sua frente.



Os agentes deram ordem de parada ao condutor da caminhonete, e durante a verificação dos equipamentos obrigatórios, a equipe sentiu um odor típico de maconha no carro.





Aos policiais, os homens informaram que transportavam sacolas no compartimento de carga, mas ao abrir o porta-malas, foram encontrados sacos de lixo com maconha, além de tabletes, totalizando 179,8 kg da droga.

Dupla foi presa na BR-232, em Arcoverde. Foto: Divulgação/PRF

De acordo com a PRF, o motorista disse que já havia realizado esse tipo de transporte e que tinha sido contratado junto com o passageiro para realizar outra entrega.

Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde. Eles poderão responder por tráfico de drogas, que prevê pena de 5 a 15 anos de prisão.

