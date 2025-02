A- A+

HOMOFOBIA Dois homens açoitados em público na Indonésia por relação homossexual Aceh, província indonésia, aplica a lei sharia, provinda do islamismo, que pune relacionamentos homoafetivos

Dois estudantes foram açoitados em público nesta quinta-feira (27) depois que foram declarados culpados de manter um relacionamento homossexual por um tribunal islâmico na província conservadora de Aceh.

As relações entre pessoas do mesmo sexo não são ilegais em outras regiões da Indonésia, o país muçulmano mais populoso do mundo, mas são consideradas ilegais em Aceh, que aplica a sharia, a lei religiosa islâmica.

A flagelação começou antes do meio-dia em um parque na capital provincial, Banda Aceh.

Um homem, acusado de instigar o relacionamento, recebeu 82 chicotadas, enquanto o outro recebeu 77.

As punições foram aplicadas diante de dezenas de pessoas.

As sentenças dos homens foram reduzidas em três chicotadas devido aos três meses que passaram detidos.

Grupos de defesa dos direitos criticaram a punição e acusaram uma tendência de discriminação contra a população LGBTQ no país.

"A intimidação, discriminação e abusos contra pessoas LGBTQ em Aceh são como um poço sem fundo", declarou à AFP Andreas Harsono, pesquisador para a Indonésia da Human Rights Watch.

