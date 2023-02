Dois homens e uma mulher são flagrados transando no espigão da praia de Iracema, em Fortaleza

A- A+

Dois homens e uma mulher foram flagrados transando na praia de Iracema, em Fortaleza, no Ceará. O caso aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (6), no espigão da praia e foi filmado por pedestres que passavam pelo local.

Nas imagens, o trio não aparenta pudor, nem constrangimento com a presença de outros frequentadores. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) informou que apura as circunstâncias do ato obsceno. Ninguém foi identificado até o momento.



"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que apura as circunstâncias de um ato obsceno realizado por três pessoas em um trecho da Praia de Iracema - Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza, na madrugada dessa segunda-feira (6)", diz a nota.





A prática de ato obsceno em lugar público, aberto ou exposto ao público é crime previsto no artigo 233 do Código Penal, que prevê penalidade de 3 meses a 1 ano de prisão ou pagamento de multa.

